Autoridades de EU respaldan demanda de México contra fabricantes de armas

Ciudad de México. El canciller Marcelo Ebrard, recordó que este 31 de enero, México presentó en tiempo y forma ante la Corte en Boston, en Massachusetts, la respuesta a los argumentos de las empresas fabricantes de armas que habían esgrimido el 22 de noviembre del año pasado para tratar de convencer a la Corte que de que no se siga adelante con esta demanda y explico en que consiste.

“En síntesis, en primer lugar, que el criterio de inmunidad que en Estados Unidos sí existe una legislación que les da inmunidad a estos fabricantes de armas, no se aplica en México, ¿por qué? Porque en México opera otro sistema legal en donde no está permitido el manejo de armas como lo está en Estados Unidos. Segunda cosa que manifestamos es la clara negligencia de estas empresas en sus acciones, cosa que demostramos porque están comercializando armas que saben que van a dar a actividades ilícitas. Y, la tercera cuestión que les decimos y lo probamos, y habrá oportunidad de ver en el juicio que seguirá, es que entre el 2011 y la fecha, de Massachusetts han llegado a México por vías no legales, del orden de 250 mil armas”.

Autoridades estadounidenses apoyan demanda

El secretario de Relaciones Exteriores celebró que autoridades norteamericanas hayan respaldado la demanda de México.

“También quiero informarles que afortunadamente tuvimos el respaldo de procuradores en los Estados Unidos de 13 estados de la Unión Americana, y también tenemos ya a esta hora, justamente 26 fiscales de Distrito de 17 estados, incluyendo Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Minnesota, Texas y Virginia, en donde se refieren a esta demanda presentada por México y a cómo en sus estados y sus ciudades ha ocurrido también lo mismo”.

Ebrad Casaubon, advirtió que seguirán con esta demanda y destacó que a mayor disponibilidad de armas, mayor índice delictivo; y pérdida de vidas humanas.

“Entonces, ya contestamos, ya respondimos, somos optimistas. Este respaldo de tantos estados de la Unión Americana, de fiscales generales y también ya de algunos países como Antigua, del Caribe; como Belice, que apreciamos mucho, y poco a poco suponemos se va a ir sumando otros países del mundo argumentando que deben tomarse medidas para que no siga existiendo esta negligencia y este tráfico de armas. Yo alguna vez he dicho: es un río de armas hacia México que nos afecta a todas las mexicanas y mexicanos”, aseguró el diplomático.