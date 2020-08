Extraen gusano de cuatro centímetros que se encontraba en garganta de mujer

Un estudio realizado recientemente rescató el caso de una mujer que padecía síntomas extraños en la parte de su garganta, pues en ésta habitaba un gusano de cuatro centímetros, el cual se le tuvo que extraer.

Se sabe que dentro del cuerpo de las personas llegan a crecer algunas lombrices que se originan por el tipo de alimento, lo cual obliga a las personas a desparacitarse. Sin embargo, hace poco se dio el caso de una mujer a la que le encontraron una especie de larva en su garganta.

La mujer, proveniente de Tokio, Japón, comenzó a presentar ciertas dolencias e irritación en su garganta, por lo que acudió a diversos médicos que no lograban revelar la razón, siendo así que se le realizó una inspección física más cercana a la zona donde tenía el malestar.

Te puede interesar:

Corea del Norte piensa abastecer a restaurantes con perros ante escasez de comida

Tras realizarse esta revisión, se percataron que había un “cuerpo negro” que se retorcía en la parte de las amígdalas palatinas, provocando las molestias que la mujer presentaba.

De acuerdo con el reporte de los médicos, el cual fue publicado en la revista The American Journal of Tropical Medicine and Higiene, ese cuerpo negro se trataba de una larva llamada Pseudoterranova Azarasi, la cual se encontraba en su cuarta etapa de su desarrollo.

Luego de percatarse de la presencia de la lombriz, los expertos tuvieron que extraerla con ayuda de unas pinzas, y al estar fuera se dieron cuenta de que el gusano medía 38 milímetros de largo y uno de ancho.

En el estudio publicado, se menciona que este tipo de gusano es una larva intestinal que se origina cuando se consume pescado marino crudo o de poca cocción, como también sucede con los gusanos de arenque.

Asimismo, estas especies están relacionadas con el consumo de sushi o sashimi, el cual consumió la mujer. No obstante, la paciente ya presenta un mejor estado de salud, dejando atrás el cosquilleo, hormigueo y la tos constante que sufría cuando tenía el gusano en la garganta.

Palatine Tonsillar Infection by Pseudoterranova azarasi https://t.co/PyC9898T4T pic.twitter.com/XYJPdHedXZ — Am J Trop Med Hyg (@AJTMH) July 8, 2020

También te puede interesar:

Vacuna probada en Estados Unidos genera respuesta inmune contra Covid-19