Fauci pide evitar reuniones por el Super Bowl para evitar contagios de Covid-19

El Super Bowl LV está a la vuelta de la esquina y a pesar de que es uno de los días más esperados por los fanáticos del emparrillado en Estados Unidos y en todo el mundo, la pandemia de Covid-19 lo convierte en una preocupación para autoridades sanitarias.

El doctor Anthony Fauci, responsable de la pandemia en Estados Unidos, pidió a los fanáticos “mantener un perfil bajo” durante el súper domingo.

“Uno no quiere reunirse con personas con las que no has convivido tanto. Porque simplemente no sabes si estás infectado, entonces, aunque sea difícil, al menos por esta ocasión mantén un perfil bajo y cálmate”, declaró el médico durante una entrevista con la televisión estadounidense.

Por el impacto que el Super Bowl tiene en la sociedad estadounidense, Fauci explicó que se trata de un evento de alto riesgo, similar a las fiestas decembrinas.

“Los grandes eventos como el juego del domingo en Tampa, entre los Chiefs de Kansas y los Buccaneers de Tampa Bay, son siempre motivo de preocupación por la transmisión del virus”, dijo el doctor.

EL SUPER BOWL LV

La pandemia de coronavirus ha provocado que el evento deportivo más importante de Estados Unidos haya sufrido modificaciones este año, pues de entrada, el estadio Raymond James de Tampa, Florida, no podrá lucir un lleno en sus gradas, pues sólo 25 mil personas podrán acceder.

De estos 25 mil asistentes, 7 mil 500 son personal sanitario que luchó en la primera línea de batalla contra el Covid-19 y que además ya recibió la primera dosis de alguna de las vacunas contra el virus.

Como requisito para ingresar al estadio, la NFL pidió el uso obligatorio de cubrebocas, aunado a un decreto previo de la alcaldesa de la ciudad, Jane Castor, quien había declarado como obligatorio el uso de cubrebocas en zonas turísticas de la ciudad e inmediaciones del Raymond James.

Por la pandemia, el kit de regalo que la NFL entrega cada Super Bowl a los asistentes también cambió. Usualmente, los aficionados recibían una bolsa con toallas conmemorativas, pulseras y dedos de espuma, pero en esta ocasión las bolsas contendrán cubrebocas, gel y toallas sanitizantes y guantes de latex.

El partido del domingo, que se podrá ver desde las 17:00 horas por la pantalla de Azteca 7, será el primer encuentro directo entre Tom Brady (Tampa Bay) y Patrick Mahomes (Kansas City) en una instancia de campeonato.

Recientemente se confirmó que Green Day dará una presentación como parte de los eventos previos al partido, mientras que The Weeknd será el encargado del show de medio tiempo, en uno de los espectáculos que más expectativas ha creado en los últimos años.

