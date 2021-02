Ex empleados de Kanye West lo demandan por falta de pagos

Kanye West vuelve a dar de qué hablar y esta vez no es por cuestiones musicales o su relación con el clan Kardashian.

De acuerdo con medios especializados, el músico adeuda más de 30 millones de dólares a 800 empleados que trabajaban en las misas dominicales que él daba, o como él se refería, servicio dominical.

El también productor ya recibió dos demandas colectivas por las misas que realizó en 2019, y que a decir de los asistentes y las publicaciones que él y su entonces pareja, Kim Kardashian, realizaron, eran espectáculos musicales que se conjuntaban con oración y fe.

De acuerdo con los documentos legales, los trabajadores que hicieron posibles estos eventos no recibieron completo su sueldo, ni tampoco compensación alguna por las horas extras que laboraron.

La cosa para West se complica por la legislación que el estado de California tiene en este aspecto, pues tanto bailarines, artistas y personal técnico que participó en estos eventos está catalogado como personal de la industria del espectáculo y no como trabajadores independientes. Es por esto, que el rapero está obligado a correr con los pagos, descansos y comidas, algo que, a decir de los propios trabajadores, no siempre sucedió.

La empresa West Brands, propiedad del músico con sede en Delaware, recibió dos demandas el pasado 29 de enero: la primera de parte de 500 artistas y la segunda por 300 empleados de desarrollo técnico.

Pero eso no es todo, pues fuentes cercanas a los demandantes afirman que esto es sólo es el principio y adelantan que al menos mil personas más se unirán a la querella.

“Hay cientos de personas en ello, pero están hablando con muchos, son muchos más. La gente está muy molesta por cómo se les ha tratado, diciendo que ha sido su peor experiencia”, afirmó una fuente anónimo.

En la primera página de la demanda, de acuerdo con fuentes, se pueden leer distintas acciones que provocaron la demanda, como falta de pagos corrientes y horas extra, no proporcionar horarios para comidas ni descansos adecuados, además de pagar o realizar prácticas empresariales ilegales.

Las mismas fuentes afirman que desconcen si West tenía conocimiento de lo que sucedía, o todo era provocado por una mala planeación y cambios de último minuto.

Si el intérprete y los demandantes llegaran a un acuerdo, West solamente podría pagar un millón de dólares, pero si llegan a tribunales, tendría que desembolsar hasta 30 millones de dólares.

“Seguramente Kanye West no ha pagado una factura desde hace 20 años, espera que su gente se ocupe de ello. Pero no puede permitirse ir a juicio, porque puede dar con un jurado que no sea fanático suyo y sólo vea a un rapero rico estafando a personas normales”, afirmaron los demandantes.

EL SERVICIO RELIGIOSO DE KANYE WEST

Casi durante todo el 2019, West realizó su servicio religioso dominical como si se tratara de una gira artística a lo largo de Estados Unidos. Incluso, una de sus misas se celebró en el festival Coachella de aquel año.

El intérprete de ‘Black Skinhead’ supo comercializar su fe, pues incluso lanzó su propia línea de ropa en asociación de su marca Ye junto con la firma alemana Adidas.

Además, también lanzó dos álbumes musicales con temática religiosa.

