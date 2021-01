Padres de normalistas de Ayotzinapa se deslindan de su vocero Felipe de la Cruz

Las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se deslindaron de Felipe de la Cruz, quien fungía como uno de los voceros de su movimiento, luego de que se registró como precandidato a diputado federal por el partido Morena.

Felipe de la Cruz se registró ayer como precandidato por la vía de representación proporcional y aseguró que no intenta utilizar el movimiento para sus aspiraciones políticas, y por el contrario que pretende que su lucha pueda ser llevada y atendida desde el poder político.

“Al pueblo de Guerrero y de México, a los compañeros de los movimientos y luchas sociales, les informo que esté día tomé la desición de registrarme para participar por una candidatura de una diputación federal por la vía de representación proporcional, para poder seguir con nuestra lucha desde dentro y se haga escuchar la voz de los movimientos sociales en el lugar indicado, y buscar que estos crimenes nunca se vuelvan a repetir, desde la más alta tribuna de nuestra nación”, informó

A través de su cuenta de Facebook, el también profesor agradeció el apoyo de todos los que hasta ahora han estado pendiente de su movimiento, con un solo objetivo, seguir apoyando al movimiento hasta saber la verdad y castigo a los culpables.

Sin embargo, su decision no gustó a los padres de los normalistas y de inmediato se deslindaron y le pidieron lo mismo a Felipe de la Cruz quien desde hace seis años asumió la vocería del movimiento y ha sido una de las cabezas más visibles en las protestas por la exigencia de justicia.

“Está en su pleno derecho de ejercer sus derechos políticos y la forma de participación política, sin embargo, es importante clarificar que es una decisión personal, que no fue compartida ni consultada con nosotros, como padres y madres de los 43.

Por lo tanto, no representa nuestro movimiento por lo que nos deslindamos de todas las actividades que realice y expresamos que no permitiremos que se utilice la causa de los 43 y nuestro dolor para fines electorales e intereses personales”, detallaron en un comunicado.

La misma postura definió la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, a la cual pertenece la Normal de Estudiantes de Ayotzinapa “Raul Isidro BUrgos”, a través de una carta difundida en redes sociales.

Ante esta situación, Felipe de la Cruz respondió a los cuestionamientos y decidió renunciar a la vocería de los padres de Ayotzinapa.





“Quiero agradecer la confianza que me dieron estos 6 años, tres meses y días en esta lucha incansable que no termina. Quiero decirles que la decisión que tomé para participar es otra forma de luchar, es para seguir en la misma exigencia de verdad y de justicia, castigo a los responsables desde otra trinchera.

“Para no contaminar este movimiento dejo de ser el vocero oficial”, publicó el aspirante a la candidatura en sus redes sociales.

Los padres de los estudiantes, desparecidos en Iguala hace más de 6 años, reiteraron el compromiso de continuar con la búsqueda de sus hijos y en general, de las personas desaparecidas en el país.

“Enfatizamos nuestro compromiso de seguir por la lucha desde abajo por la presentación con vida de nuestros hijos y no por cargos públicos y en esa línea nos mantendremos. Nos deslindamos de cualquier acción partidista que alguna persona en lo personal realice”, aseguraron.