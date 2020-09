Mujeres ingresaron alcohol a oficinas de la CNDH, por eso hubo ruptura, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no existe transparencia entre los grupos de mujeres que tienen ocupadas las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el Centro Histórico y señaló que han existido diferencias entre ellas.

Reveló que de acuerdo con la información que él tiene, una de las diferencias que sostuvieron los grupos que han tomado la sede de la CNDH fue por la introducción de alcohol al edificio, situación que generó una escisión entre ellas.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que existen varias inconformidades entre ellas mismas por lo que les llamó a que su lucha sea pacífica.

Las que estuvieron ahí primero se salieron porque llegaron otras mujeres, incluso hombres y el informe que tengo es que en la casa que esta tomada metieron alcohol y hubo inconformidades por eso al interior y por eso hubo una escisión y ahí es donde llegaba esta señora que mencionaba ayer Claudia (Sheinbam) a entregar los apoyos y hacer activismo.

TE PUEDE INTERESAR:



No había condiciones para que mujeres llegaran al Zócalo; portaban objetos peligrosos: Claudia Sheinbaum

El mandatario aseguró que están garantizadas las libertades de los grupos que se están manifestando e insistió en su llamado a que se movilicen de forma pacífica y a que no se encapuchen ya que tienen garantizadas sus libertades.

Sobre las protestas que se registraron ayer en la Ciudad de México por el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto, López Obrador se refirió a la toma de las instalaciones de la CNDH.

Aseguró que las manifestaciones no han sido grandes y se ejerce el derecho a manifestarse, pero destacó que “ha habido actos de provocacion, violencia, que no han pasado a mayores afortunadamente " y destacó que el gobierno de la Ciudad ha actuado con mucha prudencia.

Les exhorto, les hago el llamamiento a que se mantengan los derechos a la libre manifestación de manera pacífica, sin violencia, no se puede resolver nada con el uso de la violencia, no es aconsejable, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, se tiene que luchar de manera pacífica y eso es lo único que recomendamos

Dijo entender que haya coraje y dolor “pero no estoy de acuerdo con esa vía, ni siquiera estoy de acuerdo en buscar la transformación con el uso de las armas simpre y cuando se puea transformar de forma pacífica, hay que intentarlo, se requieren de convicciones firmes y de no luchar dos años si no toda la vida.

A pregunta expresa sobre si tiene conocimiento de los grupos que tienen tomada la CNDH, el presidente respondió: “so sé como esté, pero no hay mucha transparencia, pero de todas maneras van a tener garantizadas sus libertades”.

TE SUGERIMOS LEER:

VIDEO: Encapuchadas lanzan bombas molotov y cohetones a policías durante marcha feminista