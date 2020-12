VIDEO: Gatos sin hogar entran a una casa por primera vez; así reaccionan

A través de redes sociales, el video de la reacción de nueve gatos criados al aire libre al entrar a una casa por primera vez se hizo tendencia. El video fue publicado por el canal de YouTube Walter Santi, donde se hizo viral con casi 2 millones de vistas.

El canal Walter Santi publica videos sobre la vida de un hombre y sus mascotas: un perro, dos gatos de interior y 9 gatos de exterior.

Sin embargo, hace unos meses, el hombre decidió llevar a cabo un cambio en su casa. Por un lado, quiso invertir en mejorar el jardín de su vivienda. Así también con la zona del sótano, para que sus 9 gatos del exterior tuvieran un refugio en el qué resguardarse.

En sí lo importante era preparar una habitación separada para sus gatos de exterior, para que D’Artagnan, The Rolling Cat, The Purring Cat, la novia de D’Artagnan, Porthos, Zoom, Junior, The Mom Cat y The Big Head, pudieran sentirse en casa siempre que lo desearan.

Así que se dedicó a realizar mejoras a la estancia, compró una torre para gatos y cuando lo tuvo todo listo y organizado, decidió poner a grabar su cámara para ver la reacción de sus gatitos.

Los gatos quedarnos sorprendidos por igual, pues hubo quienes entraron directamente para revisar el lugar, otros miraban desde fuera con desconfianza, al parecer analizando el nuevo espacio.