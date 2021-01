Gobierno busca instalar mesa de reconciliación para solucionar conflicto Triqui

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, propuso la instalación de una mesa de reconciliación y pacificación para intentar solucionar el conflicto en la región Triqui en Tierra Blanca, Copala, en Oaxaca.

“Estamos atendiendo no por la coyuntura de la semana pasada, por las agresiones a integrantes de la comunidad de Tierra Blanca, Ixtlahuaca”, dijo en conferencia de prensa.

Durante su participación en la conferencia de prensa mañanera, Encinas Rodríguez dijo que de prosperar la iniciativa, deberán estar representados todas las organizaciones involucradas en el conflicto que ha ocasionado desplazamiento forzoso de familias, detenciones arbitrarias y la muerte de algunos pobladores.

“Conozco ese asunto desde su origen, desde aquel entonces, nos tocó estar en los lamentables hechos que fueron posteriores a la primera caravana por la Paz a San Juan Copala donde perdieron la vida dos personas. Me tocó participar en la segunda caravana que tampoco pudimos llegar porque no nos recibieron de manera muy amigable en la comunidad de San Juan Copala, pero no hemos cejado en la idea de que lo que se requiere es que integremos una mesa donde estén todos los representantes de la comunidad Triqui, para que construyamos un acuerdo de paz”, dijo.

Alejandro Encinas aseguró que durante muchos años, los triquis, uno de los pueblos originarios de Oaxaca, fueron ejemplo de unidad y organización para enfrentar los cacicazgos locales.

“Es una experiencia que logró consolidarse, pero que fue objeto de mucho hostigamiento, sino también por las autoridades municipales y estatales que vieron con mucho recelo el surgimiento de un movimiento independiente”.

Alejandro Encinas viajará la próxima semana a la región y confió en que el proyecto se concrete para poner fin a la violencia.