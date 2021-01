Gobierno federal adelantará el pago de pensiones en marzo

La Secretaría del Bienestar realizará al mismo tiempo dos pagos de las pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad, correspondientes a los bimestres marzo-abril y mayo-junio, para apoyar a la población en la contingencia ocasionada por la Covid-19.

“Va a ser doble el pago de estos dos programas prioritarios”, informó el secretario del Bienestar, Javier May Rodríguez.

La medida garantizará el pago a 8 millones 25 mil 587 adultos mayores y 996 mil 988 personas con discapacidad y significa una dispersión de 23 millones 700 mil pesos, informó en conferencia de prensa.

Los programas sociales están blindados para que no sean utilizados con fines electorales, dijo el funcionario acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

La Secretaría del Bienestar firmó convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) para supervisar el trabajo de los llamados “siervos de la nación”.

El avance en la dispersión de recursos para los adultos mayores es de 70.5 por ciento y de 66. 5 por ciento para la población con discapacidad.

“Es una población que difícilmente entrará al mercado laboral”, dijo Sánchez Cordero.

La distribución de los programas sociales está a cargo de los “servidores de la nación” quienes también participan en la Jornada Nacional de Vacunación contra la Covid-19.

May Rodríguez dijo que la secretaría firmó un convenio con el Instituto Nacional Electortal (INE) para blindar los programas sociales durante el proceso electoral y evitar el uso proselitista.

“Los servidores de la nación son trabajadores del gobierno, llegan a los lugares donde antes no se llegaba, ayudan igual que las secretarías de la Defensa y Salud. El año pasado se aumentó en la estrategia para que se aumentaran programas sociales, se reactivara la economía a través de pensiones, becas, créditos. Que estén tranquilos, no actuamos igual, no somos lo mismo, no nos hemos robado ni una elección, los servidores de la nación ayudan a facilitar, a organizar”, dijo.