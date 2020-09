Hombre con enfermedad incurable deja su tratamiento, luego de que el gobierno no lo ayudó a morir

Luego de que el presidente Emmanuel Macron le informara que no podía ayudarlo a morir, el caso de Alain Cocq se ha vuelto viral, pues padece una enfermedad incurable; por ello, ante la negativa recibida dejará de tomar su tratamiento para poder morir en paz.

El hombre de 57 años padece una rara enfermedad, que incluso no tiene nombre. El padecimiento provoca que las paredes de sus arterias se peguen y genera una isquemia, es decir un paro o insuficiencia de la circulación sanguínea en un tejido o un órgano.

Desde hace 34 años, Alain está paralizado por los dolores de la enfermedad, por lo que se ve obligado a permanecer en cama, además fue operado nueve veces en menos de cuatro años y cada dos o tres segundos es víctima de descargas eléctricas.

“Mis intestinos se vacían en una bolsa. Mi vejiga se vacía en una bolsa. No puedo alimentarme, así que me ceban como a un ganso, con un tubo en el estómago. Ya no tengo una vida digna”, relató.

De acuerdo con medios internacionales, el hombre solicitó por escrito a Emmanuel Macron que autorizara a un médico recetar un barbitúrico y poder “partir en paz”; sin embargo, explicó que en Francia la ley no lo permite, sólo cuando la persona está a horas morir.

“Decidí decir basta”, dijo Alain.

Ante la negativa del gobierno francés, Alain decidió interrumpir su tratamiento a partir de este viernes, a menos que sea necesario para aliviar el dolor.

Con ésto, busca que en el futuro se adopte una ley que permita unos cuidados de fin de vida que eviten “sufrimientos inhumanos”.

