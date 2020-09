Hoy el Presidente tuvo gestos muy importantes de voluntad: Enrique Alfaro

12 de septiembre.- A partir de las 4pm de este sábado, usuarios pueden subirse de manera gratuita hasta el 20 de septiembre a la Línea 3 del Tren Ligero en Guadalajara.

Con la Línea 3, se puede viajar a los centros históricos de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque en sólo un recorrido; en 33 minutos se podrá llegar a Arcos de Zapopan, pasando por Periférico Belenes, a la Central de Autobuses, en Tlaquepaque.

El gobernador dialogó con el Presidente López Obrador para abordar temas pendientes de Jalisco.

“Lo que hoy tuvimos de parte del Presidente fue disposición y voluntad, lo cual le reconozco, así como hemos fijado posturas cuando no estamos de acuerdo en la manera como se trata a Jalisco, hoy el Presidente tuvo gestos muy importantes de voluntad, y creo que se trazó una ruta muy positiva para nuestro estado. Por eso, no solamente celebramos la inauguración de la Línea 3, sino que hoy me parece, se abre, un espacio de diálogo que va a traer cosas muy importantes para nuestro Estado”, dijo el ejecutivo estatal.