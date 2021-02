¿Sabes cuál es el sueldo con el que cotizas para tu retiro? El IMSS te dice cómo hacerlo

Pensar en el retiro no es fácil, pero es peor no saber cuál es el salario con el que estás cotizando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, para que no te lleves una sorpresita, desde hoy puedes conocer tu reporte personalizado.

Por ello, el IMSS lanzó la plataforma Reporte Personalizado de Cotización que, después de un registro único, te permitirá conocer en tiempo real el registro de tus cotizaciones y el salario con el que estás registrado y si estás dado de alta, entre otros datos.

Trabajador y trabajadora: Mídele la frecuencia a tu cotización con el Reporte Personalizado de Cotización del #IMSS (#RPCI).

Descarga la app #IMSSDigital y conoce este servicio.



Descarga la app #IMSSDigital y conoce este servicio. 📱 pic.twitter.com/3cPDCnnfPP — IMSS (@Tu_IMSS) February 3, 2021

Los trabajadores activos, incluidos los trabajadores del hogar y empleados independientes podrán conocer con antelación (y de manera permanente) toda la información relativa a la frecuencia de las aportaciones.

Además de la información, los trabajadores podrán completar los servicios médicos a los que tienen derecho ellos y sus familiares, así como conocer el importe de las incapacidades en caso de enfermedad o accidente.

La plataforma dará servicio a 20 millones de trabajadores afiliados al instituto.

Para el registro único debes tener a la mano el número de seguridad social, la Clave Única de Registro Poblacional (CURP) y un correo electrónico para confirmar, además tendrás que descargar la app Reporte Personalizado de Cotizaciones del IMSS, disponible para IOS y Android.

Una vez que estés registrado recibirás mensualmente el reporte. En caso de detectar diferencias con tu información laboral puedes solicitar información en el 800 623 2323.