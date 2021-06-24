En Hong Kong cierran periódico Apple Daily tras presión de Beijing

Apple Daily, el periódico a favor de la democracia más grande de Hong Kong, se verá obligado a cerrar en virtud de una Ley de Seguridad Nacional impuesta por Beijing, que deribó en la congelación de sus activos y el arresto de periodistas.

🇭🇰📰 "No hay libertad de prensa": Oficinistas acudieron en masa a los kioskos para comprar un ejemplar del periódico prodemocrático Apple Daily en Hong Kong, después de que éste anunciara que imprimiría su última edición el jueves pic.twitter.com/t6dYFkrSQV — Reuters Latam (@ReutersLatam) June 23, 2021

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Periódico Apple Daily imprimió última edición para el jueves 24 de junio

La última portada del periódico muestra la fotografía de un trabajador del Apple Daily saludando a quienes se manifestaron en contra del cierre. La imagen va acompañada del título: "Los hongkoneses se despiden dolorosamente bajo la lluvia".

Conforme a grupos de defensa, el cierre socava la reputación de una sociedad libre y abierta, por ello, cientos de simpatizantes se reunieron frente al edificio del Apple Daily para mostrar su apoyo. Bajo una fuerte lluvia, agitaron las luces de sus teléfonos, en señal de protesta.

Decenas de periodistas aplaudieron una vez que la edición final fue enviada a la prensa, algunos incluso lloraron. Además, un reportero salió a distribuir copias gratuitas y se despidió de los partidarios, diciendo entre lágrimas: "esperamos que la gente de Hong Kong siga luchando y que la prioridad sea mantenerse a salvo".

Apple Daily, periódico prodemocracia de Hong Kong

El apoyo de Apple Daily a los derechos y libertades democráticas lo convirtieron en una espina clavada en el costado de Beijing desde que el propietario Jimmy Lai, un magnate, lo inició en 1995.

La noticia sacude el panorama de los medios de comunicación y la desaparición del periódico Apple Daily deja solo un puñado de pequeños medios en línea de ese lado de la política.

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