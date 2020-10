INE ofrece aplicación para que padres de niños con cáncer recaben firmas

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), se comprometió con padres de niños con cáncer e integrantes del Movimiento Nacional por la Salud para que usen la aplicación desarrollada por la institución para recabar firmas.

Padres de niños con cáncer se reunieron con el consejero del INE con la intención de promover la iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional, con la que buscan garantizar el tratamiento oncológico; sin embargo, Córdova Vianello explicó que el instituto no puede ser promotor de una causa o iniciativa particular.

“El instituto celebra todas las iniciativas que impliquen la participación ciudadana, y es una misión del INE promoverlas y facilitarlas. Es importante no generar falsas expectativas de que nosotros somos promotores de la iniciativa; el Instituto no recopila firmas, sólo las valida. El INE hará todo para estimular ejercicios de participación, pero no puede ser parte de ninguno de ellos, ya que éstos deben ser auténticamente ciudadanos”, dijo durante la reunión.

Además, aclaró que, contrario a la consulta popular que una vez que cumple con los requisitos de participación es vinculante, la iniciativa ciudadana no lo es, por lo que una vez recabados los apoyos para su presentación ésta debe procesarse en el Congreso de la Unión.

Lorenzo Córdova explicó a padres de familia los lineamientos técnicos y el proceso que deberán seguir para reunir cerca de 119 mil firmas para poder presentar su iniciativa ciudadana al Congreso, (118 mil 710 firmas con corte al 9 de octubre, equivalentes al 0.13% de la Lista Nominal), un mecanismo previsto en la Constitución.

El presidente del instituto destacó que el uso de la aplicación móvil dará a padres de familia varias ventajas para recolectar el apoyo que necesitan, puesto que se evitarán el resguardo de expedientes en papel, los datos personales de quienes les apoyen estarán protegidos por el INE y podrán dar un mejor seguimiento al avance de la recolección.

“La aplicación que desarrolló el INE para el registro de apoyos a candidaturas independientes se ha usado para el registro de consultas populares y también sirve para iniciativas ciudadanas, lo cual implica seguridad para quienes quieran apoyar la iniciativa de que sus datos estarán protegidos”, concluyó.