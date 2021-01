Inhabilitan a funcionario de Pemex ligado a “Estafa Maestra”

Un funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue inhabilitado por 10 años de la administración pública, por su relación al esquema conocido como “Estafa Maestra” en la pasada administración, informó la Secretaría de la Función Pública.

El funcionario sancionado es el titular de la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial, quien estuvo a cargo de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas, en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, y omitió declarar dos cuentas bancarias que estaban a nombre de su cónyuge, por la cantidad de 3 millones 261 mil 176.52 pesos.

Con esta conducta, indicó la SFP, el servidor público, que también se desempeñó en la Gerencia de Vinculación Operativa Interregional con Subsidiarias Exploración y Producción en Pemex, infringió el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se encontraba vigente al momento de los hechos.

Esta resolución en contra del funcionario de Pemex deriva de las acciones que inició la actual administración, en cumplimiento a la instrucción presidencial de investigar a los funcionarios que estuvieron relacionados con el esquema conocido como “Estafa Maestra”.

La SFP indicó que durante todo el procedimiento se respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia del exservidor público sancionado, quien no pudo justificar por qué no reportó los instrumentos bancarios señalados.

Al respecto, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, resaltó: “La declaración patrimonial es un instrumento fundamental para la rendición de cuentas, en el marco del gobierno transparente impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Para garantizar que cada servidor público tenga un patrimonio congruente con los ingresos por los encargos que ha desempeñado, la SFP da seguimiento cercano a su evolución patrimonial.

