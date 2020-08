Instalación de Congreso podría ser en el Zócalo: Mario Delgado

Cd. de México.- El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado dijo que ante la emergencia sanitaria por la pandemia la instalación del Congreso de la Unión podría efectuarse en el Auditorio Nacional o en el Zócalo. Dijo que se contemplan varias posibilidades al respecto.

“Ah, bueno, ésa es una de las cuestiones que tenemos que empezar a resolver a partir del lunes. Ahí lo que señala la Constitución es una sesión de congreso general, es decir, diputados y senadores juntos, entonces ahí hay varias posibilidades. Una de ellas es que tengamos una sede alterna, en un lugar mucho más amplio, como el Auditorio Nacional o incluso la posibilidad de acondicionar el Zócalo.

Por su parte el senador del PRI, Manuel Añorve dijo que se debe buscar opciones pero en acuerdo y consenso entre todos los Grupos Parlamentarios.

“A mí ya se me hace algo también extremo. Hay que ver las condiciones. El Zócalo es un lugar abierto, pero busquemos mejor las condiciones en los acuerdos y los consensos, y pudiera ser otro espacio, porque no ir a los extremos. Por un lado, el Auditorio Nacional es un lugar cerrado, no deja de ser un lugar cerrado, y el Zócalo, pues es un lugar bastante abierto, tendría que hacer un operativo enorme. Busquemos lugares accesibles y posibilidades de acuerdo entre las dos Juntas de Coordinación Política y por supuesto que el Congreso General no necesariamente tiene que ser, en eso sí coincido, en San Lázaro. Pudiera ser también que sea virtual, ya hemos hecho sesiones virtual, el Congreso General virtual y por supuesto que sería una nueva modalidad”.