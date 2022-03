Ratifica López Betancourt su demanda de juicio político contra Gertz Manero

Eduardo López Betancourt, ex presidente del Tribunal Universitario de la UNAM ratifico ante la Cámara de Diputados su demanda de juicio político en contra del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Lo acusa de persecución, fabricación de delitos, manipulación de pruebas y abuso de autoridad como servidor público de alto nivel, en la demanda de hostigamiento sexual agravado en contra de una alumna de la UNAM , proceso que lleva en libertad.

López Betancourt mostro un documento de la FGR, fechado el 24 de julio de 2020, en la que se menciona que “la carpeta de investigación no cuenta con indicios” y el caso se turna a la Fiscalía de la Ciudad de México.

“Fiscalía general de la república, de la que él es titular, me acusan ahora de hostigamiento sexual, vean lo que acuerda, hace un año la misma procuraduría; no hay delito que perseguir, este y aquí esta, no hay indicios, este documento es muy largo, y a pesar de esto él ha inventado, porque a eso vengo a acusarlo, invento un delito, no existe tal hostigamiento, no hay razón para que exista y razones jurídicas son varias, esta es la situación por la que he venido acá a pedir juicio político contra un personaje que mancha el actual gobierno”, sostuvo el catedrático de la UNAM.

López Betancourt confía en su inocencia.

Eduardo López Betancourt, afirmó que el proceso legal en su contra no le preocupa pues confía en su inocencia, pero lamento que la máxima autoridad de la UNAM no le haya notificado su destitución presidente del Tribunal Universitario.

“En donde debe imperar el derecho, porque en este momento, hay un proceso todavía, no existe ninguna responsabilidad penal en mi perjuicio y como ya la universidad me cesó, nada más me he enterado por los medios de comunicación… El rector para nada me ha comunicado, porque es una mafia, se han hecho un grupo de poder” acusó.

El ex presidente del Tribunal Universitario de la UNAM detallo que la persecución del Fiscal Gertz Manero viene desde que fue Secretario de Seguridad Publica en el gobierno Fox.

“Tengo las pruebas contundentes de que desde hace 22 años me persigue, utiliza el cargo para su interés personal de dar rienda suelta a su pasión de odio que es lo que, sin duda, le ha significado en mi caso. Para el año 2001 y 2002 lo señale en mis columnas, porque he sido columnista. Lo señale de varios hechos ilícitos, uno de ellos, la compra de 5 mil chalecos que no estaban en condiciones de ser usados en perjuicio de quienes lo podían usar, que eran los policías, siendo el secretario de Seguridad Pública”, explicó.