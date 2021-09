López-Gatell tendría que haber renunciado hace mucho tiempo: Dante Delgado

Cd. de México.- El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado dijo que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell debe cumplir con las resoluciones y disposiciones legales de los tribunales que han otorgado amparos a niños para poder ser vacunados contra el Covid-19.

Dijo que de no ser así el funcionario debe ser removido de manera inmediata de su cargo. Dante Delgado señaló que no le extraña que López-Gatell no esté involucrado con las leyes, pero lo que no se puede entender es que tampoco entienda las necesidades y los derechos a la salud de los niños en el país.

“Es entendible que no comprenda el alcance de una resolución de un juez porque el funcionario que no acata una resolución de un juez puede ser separado de su cargo por ese mismo juez, pero más allá de que no entienda el derecho, lo verdaderamente trágico es que o entienda de sanidad”.

Nueva crítica a López-Gatell.

El legislador también criticó las recientes declaraciones de López-Gatell quien en días pasados dijo que desviar una vacuna a un niño que cuenta con un amparo representa eliminar la posibilidad de que se le aplique la dosis a una persona adulta con mayor riesgo.

“Él dijo aquí en el Senado que no habría más de 8 mil muertos, después dijo que serían 30 mil y luego 60 mil. En cualquier parte del mundo, por dignidad y decoro, entre lo que se declara y lo que sucede, los funcionarios renuncian, entonces entiendo que no comprenda lo que mandata la ley sin embargo es su obligación cumplirla como servidor público y por otra parte en el tema en el que debe de saber lamentable tampoco sabe, y solo por ello, como un servicio a la patria, tendría que haber renunciado hace mucho tiempo”.

Por su parte el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería se pronunció porque Hugo López Gatell sea relevado en su cargo y se ponga al frente de la emergencia sanitaria a un especialista en la materia.

“Me parece que lo que hay que hacer es aceptarle la renuncia que por ahí se dice, trasciende que existe, para que se pueda poner al frente de la emergencia sanitaria, que todavía tiene el país, a un funcionario con decoro, que sea honesto y que dé resultados. Francamente, el presumir la estrategia en materia de salud, específicamente en el tema de la pandemia, realmente es un despropósito, cuando está probado que México es de los países en los que lo han hecho peor las autoridades a nivel mundial. Entonces, no hay cómo defender a ese funcionario; lo que tendrían que hacer es, él mismo, haberse ido ya”.