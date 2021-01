López Obrador acusa a Lorenzo Córdova de intentar censurarlo

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, de hacerse de la “vista gorda” y callar ante los fraudes electorales del pasado y de buscar silenciar sus conferencias matutinas.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que se trataría de un caso de censura, si el INE suspende sus conferencias mañaneras por el proceso electoral de los próximos meses y que de ser así acudirá a las instancias correspondientes.

“Primero, acudir a las instancias judiciales, en el caso de que haya una prohibición, porque sería un acto de censura, sería un agravio, un atentado a la libertad. Eso no puede prosperar, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal”, dijo el presidente López Obrador al ser cuestionado al respecto.

“Lo segundo, yo aprovecho para convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie, si está bien que en México no pueda hablar el Presidente, no pueda hablar”, dijo el jefe del Ejecutivo.

Aseguró que él, a diferencia del consejero presidente del INE, tiene principios e ideales, por lo que nunca haría algo que afecte a la democracia.

“Que no se preocupe el director del INE, no somos iguales, nosotros venimos de una lucha, donde hemos enfrentado siempre las prácticas antidemocráticas que él ha avalado, porque él se ha hecho de la vista gorda ante los fraudes electorales, ante las violaciones a la ley. Él por consigna entregaba candidaturas, registros para nuevos partidos, durante mucho tiempo se mantuvo una política fraudulenta, anti democrática en el país. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales, nosotros no vamos a hacer nada que afecte a la democracia, al contrario, vamos a promover la democracia. Qué significa eso en la práctica, que el gobierno no actúe en los procesos electorales como lo hacían ellos y como él lo sabe y se quedó callado y nunca protestó”, dijo el presidente López Obrador antes de realizar un enlace al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la llegada del quinto cargamento de vacunas contra Covid-19.