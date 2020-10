Que se investigue a la DEA, pide López Obrador tras detención de Cienfuegos

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador recomendó que se investigue a la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglasen iglés) en medio del proceso judicial que se sigue al general Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada y detenido el jueves pasado en Los Ángeles.

En su gira por el estado de Oaxaca, el primer mandatario recordó que existía “un plan conjunto” entre los gobiernos de México y Estados Unidos para realizar operativos y la DEA “estaba completamente metida en la Secretaría de Marina”.

Deberían los de la DEA informar sobre su participación en todos estos casos, porque indudablemente ellos convivieron tanto con García Luna como con el general secretario (...) La DEA estaba metida completamente en la Secretaria de Marina

López Obrador señaló que se debe diferenciar la conducta del general Salvador Cienfuegos y la de la Secretaría de la Defensa Nacional y sus integrantes.

El presidente dijo que no habrá una limpieza en el Ejército sino hasta que el Gobierno de Estados Unidos demuestre la culpabilidad de Cienfuegos y en ese sentido agregó:

No es profesional y no es justo culpar a toda la oficialía del Ejército de estar involucrada con este caso, repito, si es que se demuestra que el secretario está involucrado. Aun en ese caso, si él resultara responsable, no es lo mismo el General Secretario Cienfuegos que una institución como la Secretaría de la Defensa

En entrevista cuestionó:

¿Y ellos, no tuvieron responsabilidad, por ejemplo, en la introducción de las armas en el operativo de Rápido y Furioso, que fue una propuesta, un diseño aplicado desde Estados Unidos? ¿Por qué sólo se acusa, se involucra a quienes han participado en estos hechos en México y ellos no hacen una autocrítica, una reflexión de toda toda la intromisión de esas agencias en México, porque sin duda ellos operaban, entraban con absoluta libertad al país, hacían lo que querían. Claro, se los permitían

En ese sentido preguntó por qué se aceptó “que metan armas para supuestamente de esa forma enfrentar a la delincuencia organizada; armas que se salieron de control y que causaron la muerte a muchos. Este fue un plan gubernamental, conjunto. Es decir, gobierno de Estados Unidos, gobierno de México”.

Y opinó que estuvo muy mal lo que hicieron los gobernantes mexicanos, porque no se debe permitir que extranjeros intervengan en asuntos que solamente corresponden a los mexicanos. No se cuidó la soberanía de nuestro país.

Reiteró que ahora es distinto y aprovechó para agradecer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “porque de entrada, cuando hemos tenido problema difíciles, me ha hablado para decirme: le envío ayuda, les apoyamos y le he dicho gracias, nosotros vamos a resolver nuestros asuntos, sin injerencia. Claro, el no lo hace en el plan de quererse meter en México, de mandar en México; lo hace para ayudar, para cooperar, pero es importante decir México es un país independiente, soberano”.

