Poner orden al caos; López Obrador anuncia operativo para recuperar casetas

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a acusar a los gobiernos pasados de repartir el presupuesto como “botín” y que era para privilegiar a la clase política, a los traficantes de influencias y se “maiceaba” con el dinero público, pero ahora ya no es así.

En su último día de gira por el estado de Baja California Sur, el titular del Ejecutivo señaló que, en este reparto de recursos, el pueblo no estaba convocado, ni le llegaba ningún beneficio y aprovechó para recordar, de nueva cuenta, que el Presupuesto es dinero del pueblo y el gobierno es el encargado de administrarlo.

Antes pues no importaba - ayer lo dije ayer en Ensenada- lo que se hacía con el presupuesto, se destinaba para mantener a la llamada clase política y a los traficantes de influencia contentos y se maiceaba a todos con el dinero del presupuesto, nada más que al pueblo no le tocaba nada de ese reparto.

Acompañado del gobernador de la entidad, Jaime Bonilla, el mandatario federal apuntó que se hacía esto porque la función del gobierno no era beneficiar a la población sino facilitar el saqueo de los hijos predilectos del régimen y que se hicieran de la “vista gorda a sus anchas... unos cuantos se beneficiaran de los bienes del pueblo y de la nación”.

En ese sentido, dijo que ahora el presupuesto se tiene que cuidar porque es del pueblo.



Antes se pensaba que el presupuesto era dinero del gobierno. No, el presupuesto es dinero del pueblo, nosotros los servidores públicos somos solo administradores del dinero del pueblo y tenemos que actuar con responsabilidad, con honestidad

Capufe era el premio para los amigos del Presidente

En ese sentido, López Obrador dijo que “la política no solo es hacer historia, la ciencia de gobernar... política es transformar, pero política también es poner orden en el caos y esto es lo que estamos haciendo”.

Refirió que su gobierno está limpiando de corrupción al gobierno e hizo alusión a lo que prevalecía en Caminos y Puentes Federales (Capufe) que era una especie de premio de consolación para quien no le iba bien o no ganaba o no salía de candidato o era amigo del Presidente, “le daban de premio Capufe, Capufe era como en las aduanas, que todo mundo quería ser director de la aduana”.