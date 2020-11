VIDEO: Manifestante cachetea a integrante del equipo de AMLO en gira por Baja California

Al concluir un acto del presidente Andrés Manuel López Obrador en el municipio de Rosarito, Baja California, una mujer manifestante propinó una cachetada a un integrante del equipo de la Ayudantía de la Presidencia de la República cuando intentaba contener su paso frente a la camioneta en la que viajaba el titular del Ejecutivo.

La joven, de nombre Iraís Gracía, portaba una pancarta e intentó interponerse al paso de la camioneta del Presidente, mientras el equipo de la Ayudantía intentaba contener a los manifestantes.

TE PUEDE INTERESAR:

Vinculan a proceso al autor intelectual de la masacre de familia LeBarón

“No me agarres, no me agarres”, gritó la joven manifestante, cuando el hombre intentó tocar su pancarta, en la que exigía medicamentos para enfermos con cáncer, enfermedad que padece su abuela.

Luego de una serie de empujones y después de propinar la cacheada al integrante del equipo de seguridad de la Presidencia, la mujer se acercó a la camioneta y pidió al Presidente que les den apoyos para poder tener acceso a los medicamentos contra el cáncer.

Pidió al Presidente que frenara su camioneta y le dijo que su familiar está muriendo por falta de medicinas por lo que pidió una solución a esta problemática.

Frénate, por favor. Nuestros familiares están muriendo, ya no tenemos (quimioterapias) para el lunes. ¿Cuál es la solución? Queremos medicamentos

En tanto, López Obrador, desde el interiro del vehículo, le indicó que alguien atendería sus peticiones. Sin embargo el momento que se vivió fue de tensión ante la protesta.



Familiar de paciente con cáncer “cachetea” a integrante de la ayudantía del presidente @lopezobrador_



Sucedió en Playas de Rosarito, Baja California pic.twitter.com/ybALGfx7b0 — Sara Pablo Nava (@sarapablo1) November 29, 2020

El fin de semana pasado, el presidente realizó una gira de trabajo por los municipios del estado de Baja California, acompañado del gobernador Jaime Bonilla. Inauguró y supervisó algunas obras locales y en sus discursos se refirió al combate a la corrupción y lo difícil que ha sido enfrentar la pandemia.

Mañana, López Obrador cumple dos años en la Presidencia de la República por lo que ofrecerá un mensaje a las cinco de la tarde desde el Palacio Nacional.

TE PUEDE INTERESAR:

¿A qué hora será el informe por los 2 años de gobierno de López Obrador?