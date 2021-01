Marina detiene en Oaxaca a semisumergible con 106 bultos de presunta cocaína

Este jueves, la Secretaría de Marina (Semar) informó que en las costas de Huatulco, Oaxaca, realizó la detención de una nave semisumergible, la cual transportaba 106 bultos de una sustancia que se presume como cocaína.

Un semismurgebile es una nave con una cubierta muy reducida; si bien no es un submarino por lo que no se puede sumergir a grandes profundidades, sí puede hacerlo lo suficiente para no ser detectada por la mayoría de los radares marítimos.

La Marina se dio cuenta de la presencia de la nave en Bahías de Huatulco gracias a un patrullaje aéreo que realizaba la Semar a bordo de un avión estilo ‘King Air’.

A bordo de esta mezcla entre bote y submarino viajaban cuatro personas de origen colombiano. Tanto ellos como la nave y los bultos con presunta cocaína ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Oaxaca.

Hasta el momento, la Semar no ha dado más detalles sobre el hecho ni en su página de internet ni en ninguna de sus redes sociales.

Sin embargo, en redes sociales el video de la detención del navío rápidamente se hizo viral.