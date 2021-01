Médico se vacuna contra Covid-19; estaba en resguardo domiciliario

Un médico de Ensenada, Baja California, Pedro Vidal Miranda Figueroa, acudió al ISSSTECALI, donde trabajaba, a recibir la vacuna de Covid-19 en días pasados, aunque lleva más de nueve meses en resguardo domiciliario.

La Secretaría de Salud de Baja California negó que el médico hubiera sido llamado por sus superiores a recibir la vacuna, como el doctor denunció en sus redes sociales.

Te puede interesar: Uso de cubrebocas será obligatorio en Michoacán

“El día de ayer efectivamente me vacunaron, pero no fue por decisión propia o gandalla cómo están diciendo. Me comunico con el coordinador médico y le pregunto si yo también puedo aplicarla y me responde que sí”, aseguró el médico quien dijo padecer diabetes.

Autoridades sanitarias aseguraron que la indicación dle gobierno del estado es que no se vacune al personal de salud resgurdadao antes que los activos, con prioridad para quienes están en la línea de batalla.

Te puede interesar: Reportan caída de ceniza de volcán Popocatépetl en Edomex

La Secretaría de Salud de Baja California aseguró que el médico lleva nueve meses resguardado percibiendo un salario por las dos instituciones médicas en las que labora. “Se aplicó la vacuna, sin importar el esquema operativo que se sigue”, puntualizó.

El gobernador Jaime Bonilla aseguró el pasado 17 de enero que no se ejercerá ninguna acción penal contra el médico, pero sí lo exhorta a disculparse de manera pública por “quitarle” la vacuna a un trabajador que sí está activo.

Te puede interesar: Por vacunarse contra Covid-19, cesan a funcionario de Tabasco

El secretario de Salud estatal, Alonso Pérez Rico, aseguró que se están identificando otros casos similares de médicos que aprovechan e ingresan a la fila para vacunarse aún cuando no están en el listado.

Por su parte, el médico dijo que acudirá con sus abogados, su sindicato y sus superiores para tomar las acciones laborales y legales necesarias, ya que aseguró que el caso está afectando su vida personal y profesional.

Te puede interesar: Roban tanques de oxígeno de Sinaloa; IMSS presentará denuncia