Michael B. Jordan, villano de Black Panter, es nombrado el “hombre vivo más sexy” del mundo

(Reuters) - Michael B. Jordan, actor de Black Panther, Creed y The Wire, entre otras, fue nombrado por la revista People como el “hombre vivo más sexy” del mundo, en el tercer año consecutivo que el reconocimiento de la cultura pop se entrega a un artista afroamericano.

“Es un buen club al cual pertenecer”, dijo Jordan, de 33 años y soltero, en entrevista con People.

Jordan comenzó su carrera como actor infantil en programas de televisión como The Wire, All My Children y ascendió de manera constante en Hollywood hasta su destacada actuación en el drama de justicia social Fruitvale Station.

En 2015, protagonizó “Creed”, secuela de la saga de “Rocky”, y tres años después interpretó al villano Erik Killmonger en “Black Panther”, donde fue el antagonista del difunto Chadwick Boseman.

Antes de Jordan, cuyo título fue anunciado el martes en el programa de televisión “Jimmy Kimmel Live!”, el cantante John Legend y el actor británico Idris Elba fueron nombrados como los hombres más sexys del mundo en 2019 y 2018, respectivamente.

Michael B. Jordan ha hecho llamados por una mayor diversidad en Hollywood. En 2018, su productora fue la primera en adoptar públicamente especialistas en inclusión, que estipulan que una película emplee un elenco y un equipo diverso.

A principios de este año, en el apogeo de las protestas del movimiento “Black Lives Matter”, Jordan se asoció con la organización sin fines de lucro Color of Change y lanzó una iniciativa que describe formas concretas en las que Hollywood podría invertir en historias negras y en contenido antirracista.

El actor dijo que las mujeres de su familia están orgullosas del título de la revista People.

“Cuando mi abuela vivía, era algo que coleccionaba y mi mamá naturalmente lo lee mucho y mi tía también. Esto es algo para lo que definitivamente van a tener un lugar especial”, dijo a la revista.

Jordan aparece en la portada del número doble de la revista People https://people.com/movies/michael-b-jordan-people-sexiest-man-alive-2020, que estará en los quioscos el viernes.