Monreal acusa a gobierno de Tamaulipas por violencia en la entidad

Ciudad de México. La violencia registrada este sábado en Reynosa, Tamaulipas fue tema de polémica y discusión en el Senado. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal acusó que existe una crisis institucional en la entidad que no le permite avanzar en temas contra la inseguridad.

“Tamaulipas está descompuesto, no hay orden ni dirección, es urgente que la federación atraiga el asunto como ya lo solicitó el Presidente de la República, pero no bastaría con eso porque hay una crisis institucional en Tamaulipas provocado por la indefinición de la Corte que aún no resuelve, después de varias semanas, el estatus jurídico de la inmunidad procesal del gobernador y porque hay una parálisis institucional en el estado, por eso el vacío de mando y de dirección”

Opinión de senadores de oposición

Para los senadores de la oposición se requiere de mayor fuerza en la acción del gobierno federal en contra de la delincuencia organizada. Dante Delgado, coordinador de senadores de Movimiento Ciudadano dijo que desde Palacio Nacional se concentra toda la estrategia contra la inseguridad en la Guardia Nacional, sin embargo considera que debe haber mayor eficacia en la misma.

“Desde la Presidencia de la República se piensa que el combate a la inseguridad del país se va a dar solo a través de un naciente cuerpo que es la Guardia Nacional, cuando se debería de aprovechar como se planteó en el artículo transitorio, fortalecer a los policías estatales y municipales, en la opinión de Movimiento Ciudadano, también creando los instrumentos que vinculen la participación ciudadana, desde las comunidades con policías de proximidad, y eso no se ha estado haciendo”.

Coordinación entre los tres órdenes

Además solicitaron que haya mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno en el combate a la delincuencia organizada. El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong indicó que la falta de comunicación y coordinación entre el gobierno estatal y el federal en Tamaulipas ha acelerado la violencia en la entidad.

“Sin lugar a dudas es el resultado de las lagunas y de los espacios que se dejan cuando las autoridades correspondientes están confrontadas, no existe coordinación y eso por supuesto lo aprovecha siempre la delincuencia, hoy que no existe ese tipo de vínculo, de coordinación que se requiere entre lo federal, la federación y lo local y por supuesto lo municipal y se da esto que es muy lamentable y por supuesto se debe de esclarecer”.

Dijo que la estrategia de abrazos y no balazos es errónea y debe abandonarse.

“Al delincuente hay que perseguirlo, hay que detenerlo y desde luego que caiga todo el peso de la ley sobre ellos”.

Para lograr mejores resultados contra la delincuencia organizada, señalaron los legisladores, es hora de apostarle a que haya mayor inteligencia policiaca, mejores métodos de investigación, implementación de estrategias con herramientas de la más alta tecnología y el ataque decidido a los recursos financieros de los grupos delictivos.