Ricardo Monreal no acudió al AMLOFEST en el Zócalo

Ciudad de México. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal no pudo estar presente en el AMLOFEST en el Zócalo de los tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El legislador zacatecano participó en la comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado de Victoria Rodríguez Ceja quien fue propuesta como Gobernadora del Banco de México.

La reunión se prolongó casi hasta las 16:30 de la tarde por lo que al terminar, Monreal dijo que ya no le daba tiempo de llegar al AMLOFEST . ¿Va para el Zócalo?, se le preguntó. “No, ya no alcanzamos, son las 4.25”, respondió. Se le insistió que podía hacerlo en bici o en el Metro, pero insistió en que no era posible porque ya estaba todo cerrado. Monreal salió acompañado de Rodríguez Ceja y de un grupo de legisladores.