Partido Morena pagará más de 174 millones por irregularidades en 2019

Debido a diversas irregularidades, el partido Morena se llevó una multa por más de 174 millones de pesos, seguido del PRI y el PAN, con sanciones monetarias de más de 100 mil pesos, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la sesión del Consejo General del INE se realizó la fiscalización de los partidos políticos durante 2019, en la que encontraron que Morena cometió al menos mil 28 irregularidades, que le hicieron acreedor a una multa de 174 millones 20 mil 313.83 pesos.

El PRI también fue sancionado con 119 millones 938 mil 760.16 pesos por presuntamente cometer 526 irregularidades y el Partido del Trabajo fue amonestado con 100 millones 294 mil 340.03 pesos por 515 irregularidades detectadas.

El INE indicó que la suma de todas las anomalías en los partidos políticos suman 3 mil 495 y el total del monto de las sanciones asciende a 563 millones 287 mil 188.16 pesos.

El partido político que sólo tendrá amonestación pública por las irregularidades cometidas será el Partido Encuentro Social, el cual tuvo al menos 117 anomalías que podrían traducirse en una multa de 162.7 millones de pesos, pero debido a que no tiene registro vigente sólo recibirá dicha sanción.

Morena también fue de los partidos que no cumplieron con la promoción de los derechos políticos de las mujeres, ya que no cumplió con su liderazgo y desarrollo político al dejar de ejercer 18 millones de pesos a nivel local.

Dicho partido es seguido del PRI con 7 millones de pesos y el PAN con 1.2 millones. En total, el INE sancionó a los partidos políticos con 48.9 millones de pesos por esta conducta.

Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización, destacó que la conducta por egresos no reportados fue la más recurrente y, por ende, la más sancionada; seguida de la práctica conocida como “cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año no recuperadas”; en tercer sitio están los gastos sin objeto partidista y, en cuarto lugar, las cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año no liquidadas.

El financiamiento de los partidos políticos sigue siendo en su mayoría público, ya que nueve de cada 10 proviene de este sector, de acuerdo con el consejero Ciro Murayama, quien indicó que sólo el 1.9% del dinero en 2019 fue privado, lo que representa 231 millones de pesos.

