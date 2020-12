Córdova hizo comentarios racistas y todavía es considerado una eminencia académica: AMLO

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador dijo que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, hizo comentarios racistas contra los pueblos originarios y todavía se piensa que es una eminencia académica.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo fue cuestionado sobre la opinión que tiene sobre las declaraciones del aspirante a la gubernatura de Nuevo león, Samuel García, en las que dice que hay quienes viven “con un sueldito de 40 o 50 mil y son felices”.

TE PUEDE INTERESAR:

Reformas a la Ley de Banxico benefician a los migrantes: López Obrador

El mandatario dijo que es indispensable no confundir la educación con la cultura, pues hay muchos personajes en México que hacen este tipo de comentarios sin tener malas intenciones, es decir lo ven muy natural.

Recordó cuando el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, hizo comentarios racistas contra los pueblos originarios del país y es considerado “una eminencia académica”.

“Una vez transmitieron unas grabaciones, ofrezco disculpas, lo voy a decir: transmitieron una conversación del actual director del INE, Lorenzo Córdova, no me atrevo a ponerlas, hablando de manera racista contra personas de pueblos originarios. Estamos hablando de un doctor en Derecho, una eminencia académica, por eso no hay que confundir la educación con la cultura”, recordó.

El Presidente hizo alusión a los comentarios que se filtraron en redes sociales y los que Córdova Vianello se mofa de manera racista de representantes de los pueblos indígenas, quienes solicitan la creación de la circunscripción sexta para que puedan postular candidatos.

La conversación telefónica se llevó a cabo al salir Córdova de un acto efectuado en mayo del 2015, en el que realizó una “asesoría a los pueblos indígenas”. La llamada es con el secretario ejecutivo del órgano electoral, Edmundo Jacobo, a quien le expresa en tono burlón cómo fue el encuentro con uno de los jefes de las naciones originarias, Hipólito Arriaga Pote.

López Obrador recordó esta mañana que en los gobiernos anteriores había una enajenación y eran normales muchas malas prácticas, como “aplaudirle al corrupto” o utilizar expresiones racistas.

Sostuvo que este tipo de situaciones eran una falta de conciencia colectiva. Por ello, mencionó que es necesario celebrar los cambios que se están logrando en el gobierno.

“El obtener una ganancia ilícita se pensaba que era un negocio y porque se tenía habilidad, había que colarse y esas expresiones de ‘oye yo tengo esto’ o ‘pobre gente que no tiene’ o cosas de ese tipo no son expresiones de mala fe, era una mentalidad que prevalecía”, recordó.

Por otro lado y sobre las fuertes críticas que ha recibido por parte de algunos personajes, el mandatario se limitó a contestar “amor y paz” y aseguró que tiene un escudo que lo protege: la transformación del país.

“Decirle a nuestros adversarios que se serenen, es que se ofuscan. Como se está llevando a cabo la transformación del país y ya no impera la corrupción, no hay influyentismo, no hay chayote, entonces hay mucha desesperación y se jalan los pelos, se enojan, hacen corajes. ¿Cuál es la respuesta? Amor y paz”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR: