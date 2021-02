Myanmar: Facebook elimina página de fuerzas militares

Miles de personas volvieron a las calles de Myanmar este domingo, un día después de que se viviera la jornada más letal desde que inició la ocupación militar.

Medios internacionales señalaron que fallecieron dos personas, que recibieron disparos de la milicia, lo que ha incrementado la tensión en el país y ha recibido múltiples críticas de la comunidad internacional.

Las Naciones Unidas, Francia, Alemania, Reino Unido y Singapur condenaron los asesinatos registrados el sábado, mientras que Facebook anunció que eliminó la página de la milicia, por considerarla como un instrumento para promover la violencia y el odio.

Reportes señalan que un hombre y un adolescente fueron asesinados en la ciudad de Mandalay, el sábado, luego de que policías realizaran disparos para disolver la manifestación.

Por su parte, el medio estatal Global New Light of Myanmar afirmó que las fuerzas de seguridad no usaron violencia para disolver las manifestaciones, aunque otros medios locales aseguraron que usaron balas de goma, gas lacrimógeno y piedas para acabar con las marchas contra el gobierno militar.

La policía de Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar, recibió apoyo de soldados de la 33 división de infantería del ejército, conocida por crímenes de lesa humanidad cometidos en 2017 en la comunidad de Rohingya, en 2017.

En redes sociales, usuarios han mostrado imágenes de la fuerza excesiva que han usado militares para disolver las manifestaciones.

AUMENTAN HERIDOS EN PROTESTAS

Reportes señalan que al menos 30 personas fueron heridas durante las protestas del sábado, y que las confrontaciones entre manifestantes y militares han llegado a niveles personales.

Durante la jornada de este domingo, la mayoría de las manifestaciones consistieron en movimientos silenciosos, en conmemoración de las víctimas fatales del día de ayer y para demostrar que sólo recurren a la fuerza cuando son agredidos por fuerzas armadas.

Durante la última semana se incrementaron los sectores en huelga, que ahora se expanden a empleados bancarios, doctores, maestros, servidores públicos y trabajadores de fábricas.

Recientemente, se unieron a las protestas oficiales leales a la líder Aung San Suu Kyi y la Liga Nacional para la Democracia.

Se reporta que 569 personas han sido detenidas desde que se cometió el golpe de estado en Myanmar.

