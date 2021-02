¿Cometió América alineación indebida?

Las Águilas del América se impusieron por marcador de 2 a 0 en su visita a los Rojinegros del Atlas, pero los 3 puntos aún no están en la bolsa del cuadro de Coapa.

La razón es que de acuerdo con el propio Atlas, América cometió alineación indebida, pero, ¿qué significa esto?

De acuerdo con Diego Cocca, director técnico de los Zorros, en la alineación presentada por el cuadro azulcrema antes del encuentro no estaba registrado el uruguayo Federico Viñas, quien calentó con el equipo antes del partido y que además estuvo en la banca de suplentes durante la primera mitad, ya para el segundo tiempo, el delantero estuvo en un palco del Estadio Jalisco.

¿QUÉ ES UNA ‘ALINEACIÓN INDEBIDA’?

De acuerdo con el reglamento de la Liga MX, en su artículo 48, apartado uno, se especifica que “se considera alineación indebida la participación de un jugador, ya sea como titular o suplente, o integrante del cuerpo técnico que no esté registrado en la hoja de alineación”.

Por esta situación, el Atlas podría solicitar una controversia, pues Viñas no estaba registrado y, por consecuencia, no tenía derecho de estar siquiera en la banca de suplentes, aunque no haya tenido participación en el encuentro.

De conseguir que la controversia sea favorable para los rojinegros, los 3 puntos que obtuvo el América por su victoria en la cancha les serían retirados y otorgados al equipo de Guadalajara, lo que sería oxígeno puro para los Zorros, que por segunda vez sumarían de 3 puntos en el torneo, pero esta vez sobre la mesa.

Al respecto, las Águilas del América afirmaron que no incurrieron en alineación indebida y que toda la documentación le fue entregada en tiempo y forma a las autoridades de la Liga MX, por lo que, en caso de tener pruebas, tendrían un sustento válido para argumentar su defensa y tratar de mantener los puntos obtenidos en el Jalisco.

