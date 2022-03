No creo que Reforma Eléctrica se apruebe como llegó a Diputados: Monreal

En la Universidad Anáhuac, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal , quien acudió a esa institución a presentar su libro, “las grandes reformas para el cambio de régimen”, consideró que ve complicado que la reforma eléctrica , pueda transitar sin cambios como la recibieron los diputados por el Ejecutivo Federal.

Monreal dijo que es necesario tener en cuenta el garantizar la seguridad jurídica y respetar la ley en la materia. Señaló que no se debe ahuyentar a los inversionistas, sino permitir que se escuchen todas sus preocupaciones pues confiaron en la ley vigente para invertir en México. Se pronunció porque no se les revoquen las concesiones que en otro gobierno se les otorgaron.

“Yo no creo que la reforma eléctrica se apruebe como está planteada en la Cámara de Diputados, yo soy de los que piensa que debemos escuchar a los inversionistas, a los empresarios, y que no debemos revocar, lisa y llanamente las concesiones que en otro gobierno se otorgaron de acuerdo con la ley. Los inversionistas que vinieron a invertir a México lo hicieron con base a reglas jurídicas que en ese momento se aplicaban, entonces tengamos cuidado para no ahuyentar la inversión y para garantizar la seguridad jurídica”.

Al referirse al tema del incremento de las gasolinas en México, Monreal explicó que la actual alza, en este gobierno, es debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Destacó que el Gobierno federal se ha esforzado por mantener un precio accesible. Por ese motivo, añadió, otorga un subsidio de cerca de 10 mil millones de pesos por semana, aunque dijo desconocer si el apoyo se podrá seguir sosteniendo.

“El Gobierno mexicano está subsidiando cada litro de gasolina, entre 5 y 6 pesos, es decir, por semana está subsidiándose como con 10 mil millones de pesos, es una cantidad impresionante, y yo no sé si vaya a aguantar el ritmo, pero el país está pagando una cantidad importante de ese subsidio a la gasolina”.

Se requiere reforzar equilibrio de poderes: Monreal.

Al ser cuestionado por los universitarios sobre el equilibrio de poderes en México, que ha sido motivo de críticas, Monreal reconoció que el país requiere reforzar las acciones en ese sentido.

“Creo que necesita el país un sano equilibrio de poderes, sí, si lo necesita, ya, y hay que reforzar eso, hay que fortalecer esa teoría de Montesquieu, México la asumió desde la Constitución de 1824, la del 57 la retomó”.

También se refirió al tema de las minorías parlamentarias. Según Monreal, cuando perteneció, en años pasados a las minorías, fue víctima de desprecio por las mayorías de los partidos en el poder. Por ese motivo convocó a respetar en todo momento a las minorías. Su voz siempre es valiosa para la nación, resaltó el legislador.

“Hay que respetar a las minorías, nosotros fuimos minoría muchos años y por eso yo platico mucho con las minorías porque yo fui minoría, las respeto, tolero mucho. A veces mis compañeros de la mayoría me dicen; oye, ya ves coordinador lo que están diciendo, ¿Qué no vas a decir nada? Y yo les digo; éramos peores nosotros. Si eres opositor toleras más, pero acuérdense como nos trataban y pisoteaban, por eso no debemos hacer nosotros lo mismo”.

En su larga exposición, Monreal reconoció que en estos días es más complicado lograr acuerdos y consensos con las bancadas de oposición en el Senado. Aclaró que estas dificultades tienen su origen, en gran medida, en las fuertes diferencias partidistas y la polarización que, dijo, no ayudan a nadie y mucho menos al país en su conjunto.

“Es difícil lograr una mayoría calificada, muy difícil y ahora que está más polarizado el ambiente, nos genera todavía más problemas para llegar a acuerdos, mucho más que antes. Los primeros tres años fue más fácil, ahora es más difícil”.