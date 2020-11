En México no hay una orden de aprehensión contra Cienfuegos: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que no hay nada oculto detrás de la negociación con el gobierno de Estados Unidos que decidió a través de su Fiscalía General desestimar los cargos de narcotráfico y lavado de dinero en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, contra quien no hay una orden de aprehensión en México.

Sin embargo, confirmó que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) ya existe una carpeta de investigación en contra del general en retiro, pero fue hasta hace seis días cuando se envió su expediente a México.

Ebrard insistió en que no hubo nada a cambio en la negociación y que el proceso ha sido transparente ya que no hay nada a cambio en el posible traslado del general a México.

Aseguró que no hubo una petición formal para regresar al general al país, pues de haber sido así sería una extradición y para ello se necesita una orden de aprehensión en contra del general, la cual no existe en México.

Nos ha pedido el presidente que seamos transparentes respecto a cualquier paso que demos, la negociación es la que estoy diciendo, no hay nada oculto; la conversación con el fiscal de Estados Unidos fue en esos términos, no puedes tener una cooperación en una materia como esta que es tan compleja tomando una acción unilateral de esa naturaleza...

El canciller mexicano aseguró que si hay delitos cometidos, quienes resulten responsables deben ser procesados ante las autoridades mexicanas y aseguró que sin no hay confianza entre ambos países es difícil y casi imposible la cooperación entre ambas naciones ante el crimen organizado.

Si hay delitos cometido, que esto ya estar a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) investigar, substanciarlos, y sustentarlos en su caso, pues deben de ser quienes resulten responsables, procesarlos ante la autoridad mexicana, y presentados ante la justicia mexicana

El canciller volvió a reconocer el que las autoridades estadounidenses hayan desechado los cargos en contra del general Cienfuegos para que sea juzgado en México.

Debe de alimentarse cotidianamente en la confianza, si no hay confianza entre nuestras instituciones, si no hay confianza de nuestros sistemas legales, o si no hay confianza personal entre nosotros y quienes son los funcionarios de Estados Unidos, es muy difícil, por no decir casi imposible llevar a cabo una lucha eficaz en contra el crimen. Es una decisión que reconocemos positivamente.

Dijo que el acuerdo entre las fiscalías de Estados Unidos y México no es un acuerdo de impunidad y que el hecho de que se vaya a turnar a un juzgado mexicano no quiere decir que no se vaya aplicar la ley en el país.

Aseguró que en su comunicación con el fiscal de EUA, Willian Barr le quedó muy clara la postura de México sobre la detención de Salvador Cienfuegos sin previa notificación al gobierno, por lo que le preocupó y en ese sentido tomó su decisión, “la cual reconocemos”.

Marcelo Ebrard aseguró que en caso de ser juzgado en México por será por el fuero federal y no militar pues se trata de delitos que deben ser investigados por las autoridades judicial y dijo desconocer si existe alguna investigación militar en contra de Cienfuegos Zepeda.

Se le va apoder en libertad en Nueva York si la jueza así lo determina en las próximas horas, se le pone en libertad allá, acá se le aplica la ley, la Fiscalía resuelve lo conducente y no tiene que haber ningun conflicto..

