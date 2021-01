“No soy partidario”, dice AMLO ante posible juicio por caso Cienfuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador discrepó de la intención del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, de llevar a instancias internacionales el caso del general Salvador Cienfuegos para determinar si se actuó de la manera correcta.

En su habitual conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario dijo: “No soy partidario que se escale este asunto y creo que es cosas de respeto, si antes los gobiernos permitían y se quedaban callados ante violaciones a la soberanía, ahora es distinto”.

Agregó que en este asunto “no me meto” y declaró que lo mejor es definir bien las reglas de cooperación entre ambos países sin estridencias, “es así como vamos a ponernos de acuerdo”.

López Obrador reiteró sus críticas a la investigación que realizó la DEA contra el general Salvador Cienfuegos pues hizo acusaciones sin fundamento.

“Ahora, con esta diferencia que se tuvo, pues muchos pensaron: ‘Estuvo mal que se liberara al general Cienfuegos’, porque durante mucho tiempo ha existido -y a veces con razón- de que la autoridad mexicana es ineficiente, cómplice, corrupta, y que lo que hacen en Estados Unidos es magnífico, que ellos sí actúan con rectitud. Esa era la imagen y sigue existiendo eso”, declaró.

El mandatario recordó que en películas y series de Hollywood se muestra que en Estados Unidos se realizan investigaciones con profesionalismo.

"¿Cómo vamos a imaginar que una agencia en Estados Unidos haga una investigación tan incipiente como la que hicieron para el caso del general Cienfuegos? Por eso mi decisión fue vamos a transparentar, porque no nos van a creer, si no damos a conocer el expediente ¿Cómo está la creencia de que ellos son muy buenos y nosotros muy malos?, pues van a decir el presidente está protegiendo al general Cienfuegos, el presidente pues es lo mismo, tiene relaciones de complicidad, no somos iguales”, puntualizó.

