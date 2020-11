Nombran a nuevo titular de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM

El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, nombró como nuevo titular de la Oficina de la Abogacía General al jurista Alfredo Sánchez Castañeda.

Esto luego de que Mónica González Contró, quien estuvo al frente de dicha entidad hace cinco años pidió separarse del cargo para incorporarse a sus labores académicas.

Alfredo Sánchez Castañeda se dijo orgulloso de ser elegido para estar al frente de la Oficina de la Abogacía General y agradeció al rector “el honor que me concede y la oportunidad que me brinda para apoyarlo desde la Oficina de la Abogacía General. Es un privilegio, porque servirle a nuestra Universidad no es otra cosa que servir al país, porque en esta casa de estudios se piensan, se discuten y se proponen soluciones para los grandes problemas nacionales y para la mejora de las instituciones existentes”.

Graue destacó el trabajo de Mónica González Contró al frente de esta entidad logró que la UNAM se uniera a la plataforma HeForShe de ONU Mujeres para combatir los casos de violencia.

También destacó que González Contró tuvo la sensibilidad de continuar haciendo los cambios necesarios al Protocolo de Violencia de Género. Las normas para la protección de datos personales de la Universidad y el reglamento del Tribunal Universitario fueron otras aportaciones muy importantes.

Los reglamentos de transparencia y acceso a la información pública, y de responsabilidades administrativas de los funcionarios y empleados de la UNAM, así como el Comité de Transparencia, son otras aportaciones de su gestión, destacó Graue.

El rector de la UNAM expresó que la Oficina de la Abogacía es un pilar de la estructura universitaria sin la cual indiscutiblemente esta institución no podría cumplir sus funciones sustantivas, desde donde se brindó respaldo basado siempre en la fuerza del derecho, la firmeza de sus convicciones, la sinceridad en el trato, así como alegría y cordialidad.

