Ocultaba su alopecia tras un pañuelo. Hoy luce un tatuaje en el cráneo

Caminando por el mercado de Tiflis con un colorido tatuaje floral decorando su cabeza calva, Nano Mikautadze, de 27 años, no podía perderse.

Cuando tenía 13 años, Nano, una banquera georgiana, perdió el cabello debido a la alopecia, una enfermedad autoinmune.

Durante décadas ocultó su caída con un pañuelo en la cabeza.

El año pasado, sin embargo, decidió ahorrar algo de dinero y cubrirse la cabeza con un tatuaje floral.

“Fue la primera vez, después de tantos años, que pude salir sin la cabeza cubierta”, recordó Nano Mikautadze.

Agregó que el tatuaje significó el momento final de aceptar la enfermedad como parte de ella misma.

Al principio, al salir en público llamaba la atención de la gente y su madre estaba ansiosa. Pero ahora, asegura Nanon, su madre no se siente nerviosa cuando camina a su lado.

“Me he aceptado por lo que soy y ya no oculto mi alopecia”, dijo la mujer georgiana mientras miraba las olas correr en un lago con un pañuelo que no cubría más su cabeza y que ahora lucía atado al cuello.