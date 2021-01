OMS emite nuevas recomendaciones clínicas para enfermos de Covid-19

Reuters - La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una nueva orientación clínica para el tratamiento de pacientes con Covid-19, incluidos aquellos que muestran síntomas persistentes tras la recuperación, y también dijo que aconsejaba el uso de anticoagulantes en dosis bajas para prevenir la formación de coágulos.

En sus nuevas recomendaciones, que según la OMS están en continua revisión, se señala que los pacientes de Covid-19 “deben tener fácil acceso a cuidados sanitarios si presentan síntomas persistentes, nuevos o cambiantes”.

En particular, el organismo aconseja el uso de pulsioxímetros, aparatos de medición fotoeléctrica y no invasiva del oxígeno en la sangre, junto a un seguimiento regular de su situación médica. Para pacientes hospitalizados, la OMS recomienda la utilización de anticoagulantes en dosis bajas, con el fin de prevenir graves trombosis.

En el caso de pacientes hospitalizados que requieren oxigenación suplementaria o ventilación no invasiva, la OMS señala en sus recomendaciones que la mejor postura para incrementar el flujo de oxígeno es la de decúbito prono, tumbado boca abajo con la cabeza hacia un lado.

La OMS también señaló que está estudiando síntomas y dolencias a largo plazo de la COVID-19, entre los que ha identificado con frecuencia fatiga extrema, tos persistente e intolerancia al ejercicio.

Además, la portavoz de la OMS, Margaret Harris, indicó en una conferencia de la ONU en Ginebra que un equipo de expertos independientes liderado por la OMS, actualmente en la ciudad china de Wuhan, donde se detectaron los primeros casos humanos en diciembre de 2019, dejará la cuarentena en los próximos dos días para continuar su trabajo sobre los orígenes del virus.

Harris se negó a comentar sobre los informes de retrasos en el lanzamiento de vacunas en la Unión Europea. Afirmó que no tenía datos específicos y que la prioridad de la OMS era que los trabajadores de la salud de todos los países se vacunen en los primeros 100 días del año.

ESTABILIDAD ECONÓMICA DEPENDERÁ DE ACCESO UNIVERSAL A VACUNAS

De acuerdo con la propia OMS, el futuro de la estabilidad económica mundial dependerá de que todos los países, incluídos los más pobres, tengan acceso a las vacunas contra el Covid-19.

Datos de la Fundación de Investigación de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), la economía mundial podría perder entre 1.51 mil millones y 9.20 mil millones de dólares si se amplía el déficit entre países con vacunas y los que aún no tienen.

“Hace una semana dije que el mundo se encontraba al borde de un fracaso moral catastrófico si no se garantizaba el acceso equitativo a las vacunas. Does estudios nos demuestran que además será un fracaso económico”, declaró Tedros Adhanom Ghebreyesu, director general de la OMS.

La Organización Mundial del Trabajo también presentó un estudio que señala que en 2020 se perdieron 8.8% de las horas laborales del planeta, equivalente a pérdidas de 3.700 millones de dólares.

“Ahora, los países ricos están vacunando, mientras que los pobres miran y esperan. Y cada día, se agranda la brecha entre los que tienen y no”, advirtió el funcionario.

El informe señala que las consecuencias de las deficiencias en la vacunación se resentirán en cadenas de producción, pues varios elementos son producidos en países que no cuentan con acceso a vacunas por el momento, por lo que no podrán enviar componentes a países que ya están vacunando, lo que ocasionará pérdidas económicas.

Con la intención de evitar una nueva crisis económica, la OMS solicitó donativos para el fondo COVAX, plataforma en la que países ricos y pobres unen esfuerzos en investigación, negociación deprecios y distribución. El objetivo de esta alianza es proveer a los 187 socios con 2 mil millones de vacunas durante 2021.

“Este estudio es una señal de alarma. Invertir en COVAX no es caridad, no es generosidad, es un acto de lógica económica, de sentido común. La inversión en estímulos económicos a nivel nacional no tiene sentido si a la par no se garantiza el acceso a vacunas en países en desarrollo”, puntualizó el director.

