Tras denuncias, ordenan atender a todos los pacientes del Hospital de Tláhuac

Luego de que se hicieran virales imágenes de personas enfermas de Covid-19 recostadas en la sala de espera del Hospital General de Tláhuac, recién inaugurado, con sus tanques de oxígeno y esperando atención médica, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ordenó la atención inmediata de los pacientes.

Las imágenes llamaron la atención debido a que se trata del hospital general recientemente inaugurado en la Ciudad de México para la atención de pacientes con coronavirus y empezó a dar servició ayer.

TE PUEDE INTERESAR:

Pfizer y Moderna prueban vacunas Covid-19 en nueva cepa británica

De acuerdo con las denuncias que circulan en redes sociales, los pacientes empezaron a llegar al hospital con sus tanques de oxígeno y ante la falta de atención empezaron a recostarse en las bancas de la sala de espera.

Los usuarios aseguran que el nosocomio no tiene camas ni tanques disponibles a pesar de que se acaba de inaugurar y que los pacientes ya tenían horas esperando ser atendidos pues sus cargas de oxígeno estaban a punto de terminar.

“Hoy abrió, es nuevo. Recibieron a pacientes Covid-19 pero no tienen camas ni tanques de oxígeno. Esto me lo comparten familiares de pacientes, siendo las 19:30. Llegaron desde en la mañana y no los han hospitalizado. Lo peor: ellos tuvieron que llevar sus propios tanques de oxígeno. Las cargas ya se empiezan a terminar”, dice una de las denuncias que circulan por redes sociales.

En las fotos se observa a los pacientes recostados en las bancas de la sala de espera con sus tanques de oxígeno a un lado y a otros en sus sillas de ruedas esperando la atención.

⚠️Es lamentable lo que está sucediendo en el nuevo Hospital General Tláhuac del ISSSTE⚠️. Hoy abrió, es nuevo.... Publicado por Juan Rivas en Lunes, 21 de diciembre de 2020

Al respecto, el ISSSTE escribió en su cuenta de Twitter que el director Normativo de Salud, Ramiro López, indicó que ya se está regularizando la atención a los pacientes.

“Con referencia a la atención de los pacientes que han llegado al HG de Tláhuac, les informamos que nuestro Dir. Normativo de Salud, el Dr. @RamiroLopezE, indicó que ya se está regularizando la atención a todos los pacientes. Por favor #QuedateEnCasa”, indicó la institución.

⚠️ACLARACIÓN:⚠️

Con referencia a la atención de los pacientes que han llegado al HG de Tláhuac, les informamos que nuestro Dir. Normativo de Salud, el Dr. @RamiroLopezE, indicó que ya se está regularizando la atención a todos los pacientes.

Por favor #QuédateEnCasa — ISSSTE (@ISSSTE_mx) December 22, 2020

TE PUEDE INTERESAR:

Ya rastrean casos de nueva cepa de coronavirus en México