PES pide renuncia a candidata de Tlaxcala tras declinar por otra aspirante

La dirigencia nacional del Partido Encuentro Solidario pidió la renuncia al partido de Liliana Becerril Rojas, candidata que postularon al gobierno de Tlaxcala, luego de que declino a favor de su contrincante Anabell Avalos, de la coalición integrada por el PRI, PAN, PRD, PAC y PS.

Te recomendamos: Diputada destapa a Alejandro Moreno para la presidencia 2024

En conferencia de prensa, Hugo Erick Flores, presidente del PES, manifestó un abierto enojo con la decisión adoptada durante el segundo y último debate hecho en Tlaxcala, pues, dijo que la aspirante que postularon no lo consulto con el partido.

“Nuestra ex candidata a pesar de que no a renunciado le estamos urgiendo a que renuncie, porque sin consular con partido tomo decisión personal, respetable o no ,cada quien tendrá su propia opinión, pero nosotros no la avalamos, en el PES nosotros no declinamos por nadie, no vamos a declinar por nadie, no estamos participamos en el juego democrático para violentar la voluntad ciudadana”

PES pide voltear a ver al PRI

Dijo que el PES no se doblara tampoco ante amenazas de adversarios ni del crimen organizado.

El líder del PES, rechazo ser un partido satélite de Morena y pidió voltear a ver al PRI, a quien ubico como el aliado del partido en el gobierno, pues, en la actual legislatura, seguro, le dieron el voto a favor del 96 por ciento de las iniciativas de ley presentadas por el partido guinda