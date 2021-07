Piden legisladores del PAN prórroga para entrada en vigor de reforma a outsourcing

Cd. de México.- Legisladores del PAN presentaron una iniciativa ante la Comisión Permanente para solicitar una prórroga de seis meses para la entrada en vigor de la Reforma laboral en materia de subcontratación, mejor conocida como outsourcing.

Este martes el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal se pronunció porque la reforma entre en operación hasta el próximo primero de septiembre y no el primer día de agosto como está estipulado en la legislación aprobada recientemente.

En conferencia de prensa los panistas señalaron que el aplazar la reforma un mes, como lo propone Ricardo Monreal, no servirá de nada, motivo por el que solicitan que se haga efectiva hasta el primero de enero del 2022. Kenia López Rabadán, vicecoordinadora de los senadores panistas fue la encargada de presentar la iniciativa. Explicó que de ser posible también buscaran perfeccionar la reforma.

Buscan que reforma entre en vigor hasta 2022.

“Que entre en vigor hasta el primero de enero, igual plazo que por cierto se les dio a las terciarizadoras del gobierno. Fíjense nada más, hicimos un artículo para el outsourcing del gobierno y otro artículo para la iniciativa privada. Es verdaderamente una vergüenza. Nosotros por supuesto que creemos que esa ley se tiene que perfeccionar y por supuesto que acompañamos la iniciativa, pero no los términos planteados, al contrario, queremos un plazo totalmente lógico y racional porque hoy es claro que no se va a poder cumplir con la ley. Y que este problema que se trató de minimizar, de las terciarizadoras o el llamado outsourcing puede ser un problema peor que va a generar millones de desempleados en este país”.

La senadora López Rabadán dijo que son diversos los ajustes que se tienen que hacer de parte de las empresas y sectores involucrados por lo que es necesario otorgar más tiempo para la aplicación de la legislación. La senadora Xóchitl Gálvez respaldo la propuesta. Dijo que en cualquier país del mundo se hubiera requerido de varios meses para que pudiera entrar en operación un cambio legal de tal magnitud.

“No sólo es el tema de este plazo, es el tema del Infonavit, es el tema del Seguro Social y por supuesto la propia Secretaría está rebasada. Nos llevamos tres meses en entender, todavía no quedaba claro el tema de la industria de la construcción y ya que se entendió pues ahora viene el proceso de dar de alta, de cambiar razones sociales, hay que integrar empleados, y eso no se hace en un mes. Cualquier país civilizado le hubiera llevado quizá uno o dos años implementar una reforma de este calado. ¿Qué creemos?, que las empresas de outsourcing ilegal están de salida, ya están entendidas de que no pueden contratar trabajadores bajo esta modalidad, pero ahora lo que las empresas tienen es, las de insourcing, cómo integran a los empleados, lleva un proceso, y las de servicios especializados”.