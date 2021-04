Piden senadores del PAN claridad a Zaldívar sobre extensión de mandato

Cd. de México.- Senadores del PAN hicieron un llamado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar a que adopte una posición clara y contundente para deslindarse de la decisión de los legisladores de Morena y sus aliados para que permanezca dos años más en su cargo.

El coordinador, de esa bancada, Julen Rementería dijo que es lamentable que Zaldívar mantenga una posición dudosa y tibia al respecto.

“Lamentamos mucho que se esté vacilando todavía sobre una decisión que debería de ser clara para cualquier persona que se consulta, para cualquier jurista es claro que es una violación flagrante a la Constitución, pues que se tome la decisión y simplemente no se acepte eso, es lo que estaríamos pidiendo en todo caso”.

Dijo que si no se entiende el gran peligro que corre el país con ese tipo de acciones se corre el riesgo de destruir su endeble democracia y sus instituciones lo que será totalmente perjudicial para todos, por lo que es momento de corregir y recomponer el camino.

“El intentar pasar por encima de la Constitución con un artículo transitorio en una ley secundaria, tal cual es una aberración. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en absoluta congruencia y por respeto a la independencia de los poderes debiera ser más contundente en el rechazo a esta reforma. Estamos en un punto crucial de la historia de México, o rectificamos el camino, defendiendo la democracia y el Estado de derecho o México seguirá hundiéndose en una profunda crisis social o institucional”.

Piden a Zaldívar compartarse como “hombre de Estado”

Por su parte el senador Damián Zepeda pidió al ministro Zaldívar se comporte como un hombre de Estado y pase a la historia como un hombre digno y comprometido con la nación y no lo contrario.

“Es una vergüenza la postura del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un hombre de Estado como es lo que debe de ser, se deslindaría completamente, tajantemente de esta aberración, de esta inconstitucionalidad. Es el momento de mostrar quién está del lado correcto de la historia y quien está del lado incorrecto de la historia, si quiera permitir la posibilidad de que se avale este golpe de Estado, te convierte en cómplice de una perversidad que llevó a cabo Morena”.

Insistió en que la decisión de Morena de respaldar una inconstitucionalidad representa un abierto golpe de Estado para la nación.

“Es una verdadera tragedia lo que Morena está haciendo, lo dijimos con claridad, es un golpe de Estado al Poder Judicial porque esa es la definición, arrebatar el poder de manera violenta o de manera ilegal y esto es arrebatar el poder de manera ilegal. No hay ni siquiera el más mínimo espacio de duda de que la Constitución dice que son 4 años de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no se puede reelegir, y 5 años del Consejo de la Judicatura, ojo, por eso decimos que están arrebatando el poder porque el Consejo de la Judicatura nombra a todos los jueces y a todos los magistrados de todo el Poder Judicial Federal, y lo que quieren es no solo dominarlo hasta que acabe el sexenio de Andrés Manuel López sino pasándolo, y la Corte y la presidencia tienen mucho poder por supuesto”. Es un atraco, es un golpe de Estado”.