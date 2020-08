Piden senadores del PAN más atención a pandemia y recuperación económica que al avión presidencial

Cd. de México.- Senadores del Partido Acción Nacional pidieron al gobierno federal y al presidente Andrés Manuel López Obrador concentrarse más en temas como el control de la pandemia por el COVID-19, que ha dejado hasta el momento más de 43 mil muertes, así como en la recuperación económica y dejar a un lado cuestiones como lo del avión presidencial que no es de urgencia para la ciudadanía.

La senadora Alejandra Reynoso consideró que pareciera ser que lo importante es distraer la atención ante situaciones difíciles en el país.

“Comento que este gobierno ha sido de espectáculos y de show, no solamente ahorita, si hacemos el recuento, este año inició con el avión, cuando había desabasto de medicamentos, principalmente de los oncológicos, cuando se sabía que no habían hecho las licitaciones de los medicamentos para el 2020, y mientras tanto el show iba a ser el avión, iba a ser la rifa, todo lo que hablaron en los primeros meses, pues no es que ahorita hablen del avión, llevan siete meses hablando del avión y dejando de hablar de lo importante para México. Sin duda es un insulto para nuestro país”.

La senadora Kenia López Rabadán coincidió en que el tema del avión presidencial es un factor distractor que agrede a la sociedad la que pasa por momentos difíciles.

“Si vemos todo ha sido cortinas de humo para dejar de hablar de más de 43 mil defunciones, de las muertes, del dolor de las familias de la precariedad económica, de la violencia, si, si es un teatro y un insulto para México. El circo que este gobierno ha impuesto este gobierno desde que llegó tiene ya la carpa caída y desafortunadamente la carpa caída está afectando, está lastimando la seguridad, la vida y la economía de los mexicanos, es una vergüenza lo que vivimos hoy”.