Polemizan en la Permanente por manejo de pandemia

El manejo de la pandemia en el país desató la polémica en la sesión de la Comisión Permanente. Antes de iniciar la sesión el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna consideró que se ha actuado con absoluta responsabilidad en el manejo de la emergencia sanitaria.

“Ha habido un manejo responsable de la pandemia, a mí juicio, sí”.

El legislador pidió no sobredimensionar la situación y dijo que se avanza en la vacunación. También habló de su experiencia al dar positivo al Covid-19 .

“Por ejemplo, yo tengo dos dosis, me enfermé la semana antepasada y la verdad, afortunadamente, tuve síntomas muy menores, muy muy menores. Creo que así está siendo en la mayoría de los casos en los que la gente se está contagiando ahorita, y creo que eso parte en la idea de no sobredimensionar”.

Oposición asegura que gobierno miente.

La respuesta se dio desde la tribuna por parte de la diputada del PRD, Elizabeth Pérez quien califico el manejo de la pandemia como un desastre.

“Este gobierno miente al asegurar que no hay sobrecupo de hospitalizaciones por Covid. Este gobierno de cuarta ha desestimado a la variante Ómicron del virus SARS-CoV-2, que está provocando también hospitalizaciones y matando personas, ocasionando un tsunami del caos”.

En su momento la senadora del PRI, Nubia Mayorga pidió que se tomen acciones eficaces y no mandar mensajes equivocados a la ciudadanía.

“Hay que tomar decisiones, decisiones concretas, que no las estamos viendo. Una política de salud pública no puede consistir en pedir a la población, en pedir a los mexicanos que se queden en su casa, que se tomen un té y que se pongan Vaporrub. ¿Saben por qué lo dicen? Porque saben perfectamente que no hay medicamentos, y ni los habrá, en el primer trimestre de este año”.

También solicitó la comparecencia inmediata del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell para que explique las acciones a seguir en la emergencia sanitaria.

“No podemos subestimar los efectos de esta nueva variante, tal y como se subestimó toda esta pandemia. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI hacemos un enérgico llamado para que desde el Senado se llame a comparecer al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Que nos explique la estrategia del gobierno de la república para prevenir y evitar contagios, pero que sea de manera seria; que venga a rendir cuentas sobre su muy cuestionable desempeño”.