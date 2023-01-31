Prevén más protestas en Perú, piden la renuncia de la presidenta

Un frente de partidos progresistas, centrales sindicales y otras organizaciones sociales convocó hoy a una nueva jornada nacional de protesta, en el Perú en demanda de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien se niega a dimitir.

La Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) precisó que se realizará mañana martes en todo el país, en una convocatoria similar a la del 19 de enero, cuando marcharon en Lima, Perú delegaciones de diversas regiones que mantienen sus protestas desde el 4 de enero.

"La creciente movilización de los pueblos y las regiones demandan la inmediata renuncia de la usurpadora Dina Boluarte, de la mesa directiva del Congreso de su titular, José Williams", dice el texto.

Agrega que la nueva directiva funcione como gobierno transitorio que garantice elecciones democráticas este año y la convocatoria de un referendo sonre la pertinencia de una asamblea constituyente.

"Han transcurrido casi dos meses de lucha tenaz, con la valentía de los pueblos de las regiones del sur; con la sangre derramada de 60 peruanos y peruanas y miles de heridos y detenidos", expresa.

La panamericana sur, en Barrio Chino, está libre. Los soldados del @CCFFAA_PERU permanecerán en Ica para garantizar el tránsito. No se disparó un solo lacrimógeno, ni lanzaron piedras a la autoridad. La mesa de dialogo también funcionó. @Latina_Noticias @PuntoFinalOf pic.twitter.com/Op4VrRU8Wn — Jose Miguel Hidalgo (@jmhidalgo) January 30, 2023

Agrega que esa lucha exige, de manera legítima, atención a sus demandas y es respondida por el Gobierno "con una política represiva y cobarde".

"La presidenta Dina Boluarte se encuentra cada vez más aislada, sin respaldo ciudadano ni institucional. Los gobernadores regionales, colegios de abogados, Colegio Médico, rectores de universidades, académicos e intelectuales exigen su renuncia y el respeto a la vida y los derechos humanos.

El pronunciamiento de la Asamblea de los Pueblos señala que la presidencia y el primer ministro, Alberto de Otárola "se refugian en la ultraderecha parlamentaria, el poder económico y mediático y la embajada de Estados Unidos".

Tras recordar el fracaso de la convocatoria gubernamental a organizaciones sociales a un diálogo, advierte que la ANP no asistió, ni asistirá a lo que considera maniobras desesperadas y señala que Dina Boluarte debe renunciar y ser investigada y sentenciada por delitos contra la vida.

Felicita la iniciativa de los pueblos de las regiones, que también se movilizan en Lima Metropolitana, advierte que la ultraderecha está unida y llama a unidad del pueblo en la acción.

La OEA pide que se adelanten las elecciones

Mientras tanto en sesión, el Consejo Permanente de la OEA, Organización de Estados Américanos aprobó una delcaración sobre los acontecimientos recientes en Perú.

En el proyecto solicita a las autoridades peruanas que debido a los acontecimientos recientes, se convoque a elecciones generales de manera pronta, justas, libres y transparentes, con observación internacional.

Consejo Permanente de la OEA aprueba "Declaración sobre acontecimientos en el Perú" pic.twitter.com/ddriEJdm8G — OEA (@OEA_oficial) January 30, 2023

Los países miembros de la OEA, con excepción de El Salvador respaldaron el proyecto, en el que también manifiestan su preocupación por el uso excesivo de la fuerza y las violaciones de espacios académicos, tras el ingreso de la Policía Nacional a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para detener a una personas, hace algunas semanas.