Programas sociales enfrentan a titular de Bienestar y senadores de oposición

Ciudad de México. El secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez compareció ante el Pleno del Senado. Ahí destacó los programas sociales que otorga el Gobierno federal a diversos sectores de la población, de hecho centró su mensaje en ese tema. También lanzó críticas a las administraciones pasadas por la entrega de recursos de los diversos programas para la sociedad.

“Los programas sociales ya no son más una dádiva ni un favor del gobierno, son un derecho constitucional que estamos cumpliendo. El blindaje de los programas, los neoliberales no tenían llenadera y lo poco que daban a la gente eran usados con fines políticos marcados por la corrupción”.

Denunció el funcionario que hoy en día los programas sociales ya no se otorgan con propósitos electorales como, denunció, se hacía en el pasado.

“Por mucho tiempo los programas sociales fueron usados de manera clientelar y con propósitos electorales, condicionaban la ayuda a la gente a cambio de votos, cuando se acercaban las elecciones comenzaba la repartidera de laminas, despensas y todo tipo de artículos para tratar de manipular la voluntad popular”.

Presumió que el Gobierno federal continúa incrementando los apoyos como el de adultos mayores.

“La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores se entrega a 8.3 millones de derechohabientes de los cuales el 10 % es población indígena o afromexicana. Este año, 2021, se ejerce en este programa un presupuesto total de 133 mil millones de pesos”.

Senadores de oposición refutan al secretario de Bienestar

Sin embargo los senadores de oposición refutaron lo dicho por el titular de Bienestar. El senador del PRD, Juan Manuel Fócil denunció que los programas clientelares no han desaparecido y siguen más vivos que nunca en esta administración.

“Difiero totalmente, la verdad es que hay mucho clientelismo con los programas sociales. Me decepciona ver que cuando estuvieron en el PRD criticaban que los partidos en el gobierno utilizaran los programas sociales para condicionar el voto de la gente”

En su momento la senadora del PRI, Claudia Anaya también hizo fuertes reproches al funcionario público.

“No sé si el secretario esté enterado que tiene un ejército de servidores de la nación que en tiempo electoral se quitan el chaleco café y se ponen el chaleco guinda, que van presionan, hostigan, amenazan a os beneficiarios de los programas sociales y ls dicen que si no votan por Morena les van a quitar los programas”.

Los legisladores también reclamaron el que el secretario Javier May haya mantenido una postura poco institucional durante su comparecencia y más de apoyo partidista hacia Morena. Damían Zepeda, senador del PAN manifestó su inconformidad por la falta de respuestas en los cuestionamientos de los legisladores. Dijo que May Rodríguez mantuvo un tono altanero en su exposición en el Pleno del Senado.

“Se le preguntaba una cosa y contestaba otra y por cierto con un tono bastante altanero que yo diría no abona en nada, no es un operador político del gobierno, es el secretario de Bienestar, de Desarrollo Social, encargado de la política social en México y me parece que se tiene que ubicar en que aquí no viene en calidad de militante de Morena sino a rendir cuentas como funcionario de un gobierno”.