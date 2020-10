Reactivación económica sólo si se contiene la pandemia, asegura subsecretario de Hacienda a senadores

Cd. de México.- Integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado se reunieron con el subsecretario del ramo, Gabriel Yorio González, quien explicó el contenido del Paquete Económico 2021.

Informó que la caída del Producto Interno Bruto (PIB), de este año, será del 8 por ciento; detalló que el peor trimestre que se observo fue el segundo, donde hubo una caída del 17 por ciento.

Sin embargo, indicó que a partir del tercer trimestre se pudo observar una ligera recuperación de la economía nacional. “El reto es mantener ese ritmo sin interrumpirlo”, apuntó.

Afirmó que, en este momento, “la política económica es la política de salud”, es decir, si no se contiene la pandemia y se mantienen niveles bajos de contagio, no se generará la confianza suficiente en la economía para incrementar el consumo y que el ritmo de reactivación se mantenga como lo vamos observando.

Hay que ser prudentes en la parte fiscal y macroeconómica, así como mantener el equilibrio en las finanzas y tener la deuda controlada.

Reveló que la Miscelánea Fiscal no tiene mayores cambios y la Ley de Ingresos es inercial, es decir, no se incrementan impuestos como en otras crisis, esto con el objetivo de no establecer una mayor carga sobre la economía para que la recuperación se dé lo más pronto posible. “En la peor crisis que estamos viviendo en más de un siglo, es la primera vez que no se toma una acción de incrementar los impuestos”, destacó.

El funcionario dijo que están proponiendo balances fiscales adecuados para mantener los requerimientos financieros del sector público para estabilizar la senda de endeudamiento. Informó que los ingresos presupuestarios de la Ley de Ingresos se estiman en cinco mil 539 mil millones de pesos para el 2021, lo que representa una disminución real mínima del 0.5 por ciento, comparado con el cierre estimado de este año. No vamos a observar ingresos como los que teníamos en años anteriores, apuntó.

Señaló que la colegisladora ajustó la Carátula de la Ley de Ingresos por 33 mil millones de pesos, los cuales estaban previstos para la compra de vacunas, para otorgarlos de forma directa y no a través de un fideicomiso, por lo que se llevará a cabo otro proceso legislativo para registrar los recursos en la Tesorería de la Federación.

Yorio González subrayó que no se modificarán las tasas impositivas, sino buscar eficiencia recaudatoria, especialmente sobre los actores que han evitado al fisco de forma deliberada. Detalló que las propuestas de la Miscelánea Fiscal apuntan a dos objetivos: incrementar la percepción de riesgo y tener mejores herramientas para la fiscalización.