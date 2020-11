Página web crea ‘rostros falsos’ con IA para proteger la identidad de las personas

Cuando visites el sitio web “This Person Does Not Exist” probablemente verás una cara que te devuelve la sonrisa. Parece bastante inocente, hasta que te das cuenta de que el rostro no es para nada real, sino que está generada por un algoritmo de red neuronal e Inteligencia Artificial (IA).

El algoritmo de red neuronal del sitio web codifica una imagen facial desde cero a partir de un vector de 512 dimensiones, según Phillip Wang, quien la creó y publicó en un grupo de Facebook el 12 de febrero del 2019.

Wang sugirió que creó el sitio para hacer conciencia sobre lo que un talentoso grupo de investigadores hizo en Nvidia en el transcurso de 2 años, según una publicación en Hacker News.

La tecnología se basa en una IA de última generación diseñada por Nvidia conocida como StyleGAN, una red neuronal que puede separar aspectos de una imagen para aprender y generar nuevas imágenes.

Fue detallado por un equipo de ingenieros de esta misma compañía en un documento de preimpresión actualizado por última vez el 6 de febrero del 2019 en arXiv. La red neuronal es lo suficientemente versátil como para que no sólo pueda evocar caras, sino también dormitorios, automóviles e incluso gatos.

También hay ocasiones en las que aparecen artefactos extraños en los rostros. Varias personas han visto dientes entre los ojos, bocas abiertas y extraños remolinos de rojo que aparecían en mejillas y cejas.

Sorprendentemente, otros han tomado la arquitectura StyleGAN y la han seguido, creando personajes de anime falsos, obras de arte antiguas o usándolas para hacer sonreír al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.