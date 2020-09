Por segunda ocasión, lanzan huevos a Fernández Noroña en mitin en Hidalgo; detienen a dos

En redes sociales circula el video de una agresión con huevos hacia el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, en Singuilucan, Hidalgo, cuando daba un discurso a favor de la candidata de ese partido a la presidencia municipal, Ana Luz Arista.

En la grabación de poco más de un minuto y medio se observa al legislador de Morena dando su discurso sobre las penas contra la corrupción, cuando alguien grito “¡Fuera Noroña! ¡No te queremos aquí!” y segundos después lanzan huevos.

TE PODRÍA INTERESAR:

Hallan sin vida a dos mujeres reportadas como desaparecidas en Cuautla

Las personas que estaban acompañando a Fernández Noroña se levantaron y se dirigieron hacia donde estaba el grupo de personas lanzaron los huevos y siguieron a los responsables, mientras Noroña pedía “es una provocación, no los agredan”.

“Son los mismos… sí me di cuenta. No los agredan, regrésense, no caigan en la provocación, es el segundo evento. Siéntense, compañeros, ya no van a regresar, ya no persigan a nadie, traigan a los compañeros para atrás. Ya no vaya nadie”, dice el senador a todos los asistentes que habían corrido tras los agresores.

TE PODRÍA INTERESAR:

Secuestros disminuyeron 50 por ciento en Veracruz: Andrés Manuel López Obrador

Esta es la segunda agresión contra del diputado, el domingo pasado un grupo de personas lanzó huevos a Fernández Noroña, pero en el municipio de Huichapan, hecho que quedó grabado

“¡Fuera Noroña no te queremos en Hidalgo!”, gritó un hombre, a lo que el diputado por el Partido del Trabajo reviró: “¡Qué bueno, es un provocador! ¡Ni caso le hagan, qué cobardes son! Es un acto de provocación, son golpeadores, vinieron encapuchados, es un acto miserable, Ese es el candidato del Verde, que pretende con violencia evitar nuestras reuniones”.

Hay dos agresores detenidos. pic.twitter.com/RK1kixSdRS — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 27, 2020

Más tarde, a través de cuenta de Twitter, Noroña reiteró que quienes lo habían atacado a huevazos era parte de una provocación y acusó al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, de estar detrás de estas agresiones. Además de que hay dos presuntos responsables detenidos.

Finalmente dijo que pese a estos actos, regresará a los cierres de campaña de los ayuntamientos.