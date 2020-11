Sería costoso y suicida para México no investigar al general Cienfuegos: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que sería muy costoso y suicida para México no investigar al ex secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, luego de haber conseguido un acuerdo histórico con Estados Unidos para lograr su retorno a nuestro país.

#EnLaMañanera | Sobre el caso del general Salvador Cienfuegos, el canciller @m_ebrard aseguró que el Gobierno Federal no tiene la menor duda de que la #FGR llevará a cabo una investigación a la altura del prestigio de #México pic.twitter.com/J92yvfr4h6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 19, 2020

En conferencia de prensa en Palacio Nacional y al responder a los señalamientos de que México amenazó a Estados Unidos con limitar la operación de la DEA, Ebrard dijo que no existe un escenario de impunidad y que fue por eso que se solicitó al Departamento de Estado toda la evidencia contra el general Cienfuegos, “no quiere decir que ya llegó a México y ya no está sujeto a un proceso de investigación”.

“Para México no existe escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esa conversación con Estados Unidos. Lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un ex secretario de Defensa, que se ha retornado a México y luego no hacer nada sería casi suicida”, dijo el canciller.

Aseguró que Estados Unidos violó el acuerdo al no informar al gobierno federal sobre la investigación contra el general Cienfuegos.

“Se informó sobre esa investigación, no; se violó ese acuerdo, sí; eso fue lo que dijo México. En consecuencia, si se vio lo del acuerdo, no estoy hablando de la persona, sino del principio de la soberanía de México.

“En esto hay dos caminos: o se repara esa relación que existe entre ambos o nosotros pondremos sobre la mesa revisar toda la cooperación, porque ¿Quién lo puso en duda? Nosotros, no”, señaló Ebard.

Al responder a la misma pregunta, el presidente López Obrador negó que México haya amenazado a Estados Unidos con expulsar a agentes de la DEA si no retornaban al general Cienfuegos.

“Ahora están diciendo de que amenazamos con expulsar a los agentes de corporaciones extranjeras, no no, no amenazamos a nadie. Lo único que hicimos, por la vía diplomática, fue expresar nuestra inconformidad y nos entendieron muy bien Y se resolvió en esta primera instancia, ahora la Fiscalía va a llevar a cabo la investigación”, aclaró el presidente.