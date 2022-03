Lista subcomisión para desahogar demandas de juicio político

Quedó lista la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados que se encargara de desahogar 16 demandas de Juicio Político presentadas en lo que va de esta legislatura en contra de servidores públicos de diferentes niveles y que están pendientes de resolver.

Esas demandas de juicio político involucran a varios servidores públicos como los consejeros del INE, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, el Fiscal General, Alejandro Gertz, el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, así como magistrados electorales, entre otros.

“La instalación y lo digo con toda claridad de hoy no tiene dedicatoria para nadie, que quede claro, no tiene dedicatoria para nadie, también lo dijimos con claridad esta subcomisión no va a ser tapadera de nadie, eso sí, no va a ser refugio de la impunidad, pero que quede claro que tampoco va a ser un arma de persecución político y eso también lo dejamos muy, muy claro”, sostuvo el panista Felipe Macías Olvera copresidente de la Subcomisión de Examen Previo.

Además de las 16 denuncias presentadas en esta legislatura hay otras 100 demandas de juicio político gestionadas en la pasada legislaturas que deberán atenderse por la Subcomisión de Examen Previo.

“Desde nuestra perspectiva siguen vivos, entre ellos, y estaba por aquí el diputado Noroña, con su demanda que fue presentada desde enero del año 2021 y tendrían que gozar de prelación por la antigüedad que tienen; su demanda fue contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama”, señaló el diputado de Morena, Hamlet García, integrante del órgano jurisdiccional.

16 asuntos por resolver.

Los 14 miembros de la subcomisión de Examen Previo están a la espera de que la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados les turne los expedientes y de acuerdo a Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tendrán 30 días hábiles para realizar el análisis inicial y determinar si hay elementos o no para iniciar el proceso de juicio político.

“Son 16 asuntos; 14 que cumplieron debidamente el proceso legislativo, y dos que no cumplieron el proceso legislativo”, detallo el diputado del PRI, Alejandro Moreno, también copresidente del órgano jurisdiccional.

La Subcomisión de Examen Previo se volverá a reunir en una fecha aún por definir.